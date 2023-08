Neue Folgen von «Angeklagt»

TV-News

Kabel Eins Doku setzt die Reihe Ende August mit neuen Folgen fort.

Ab Donnerstag, den 24. August, strahlt Kabel Eins Doku neue Episoden der amerikanischen Produktion «Killer Cases» von Law & Crime Productions aus. Die Sendung wurde im Auftrag des Fernsehsenders A&E produziert. Die erste Episode wird ab 21.00 Uhr ausgestrahlt.Die True-Crime-Serie gibt dem Zuschauer einen spannenden Einblick in die oftmals langwierige und kleinteilige Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei und begleitet erschreckende Mordprozesse, die an Emotionalität, Dramatik und Spannung kaum zu überbieten sind.In der ersten neuen Geschichte steht die 25-jährige alleinerziehende Mutter Ashley im Mittelpunkt, die während ihrer Nachtschicht als Pizza-Lieferantin ermordet wird. Ihr Ex-Freund Chad wird verhaftet, doch erst Jahre später verrät er, wer ihm bei der Tat geholfen hat. Nach der Folge „Ein verhängnisvoller Anruf“ folgt „Mord für ein Sexcam-Girl“: Familie Amato führt ein typisches amerikanisches Vorstadtleben, die drei Söhne sind berufstätig und sportbegeistert. Umso überraschter ist die Gemeinde, als die Eltern und der jüngste Sohn Cody in ihrem Zuhause in Florida erschossen aufgefunden werden – die Szenerie gleicht einer Hinrichtung. Die Ermittlungen ergeben, dass der mittlere Sohn Grant einer bulgarischen Sexarbeiterin imponieren wollte und Geld von seinen Eltern stahl. Doch hat er sie auch ermordet?