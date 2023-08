Podstars

Eigentlich sollte Luca die Pandemie erträglicher machen. Doch inzwischen ist die App vielen sauer aufgestoßen, weil sie Sicherheitslücken hat und die Macher neue Tools einbauten.

Die Fantastischen Vier kennen viele Menschen als bekannte deutsche Hip-Hop-Gruppe, jedoch nicht als Unternehmer. Während der Corona-Pandemie entschlossen sich die vier Musiker aus Stuttgart durch eine Beteiligung an der neXenio GmbH, die Entwicklung der Luca-App zu unterstützen. Die App sollte durch Funktionen zur Kontaktdatenverwaltung und Kontaktnachverfolgung dazu beitragen, der Pandemie entgegenzuwirken und die Gastronomie- und Veranstaltungsbranche unterstützen.Die Luca-App wurde während der Pandemie gut angenommen und viele Millionen Deutsche haben sie damals auf ihrem Mobiltelefon installiert. Häufig konnte man Restaurants oder Veranstaltungen nur mit einem entsprechenden Check-in der App betreten. Auf vielen Smartphones ist die App nach wie vor ungenutzt vorhanden. Nun soll sie ganz neue Funktionen erhalten und ähnlich dem Bezahlanbieter PayPal genutzt werden können. Durch diese neuen Elemente soll sie einen ganz neuen Funktionsumfang für die Nutzer bieten.Im Podcastwird die ganze Geschichte der App von ihren Anfängen bis zu den aktuellen Plänen für die Zukunft erzählt. Dabei werden nicht nur positive, sondern auch negative Seiten der App beleuchtet. Der Podcast führt den Hörer dabei an verschiedene Schauplätze, die die Entwicklung und Nutzung der App betreffen. Interviews mit Verwendern der App zeigen dabei die Grenzen und Möglichkeiten der Technologie hinter der Luca-App auf.Die einzelnen Folgen des Podcasts beschäftigen sich mit der Erschaffung und den ersten Erfolgen des Konzepts sowie dem Einkauf der App durch die politischen Verantwortlichen. Auch die Probleme, die daraus entstanden sind, dass nicht alle Erwartungen an die App nach dem Launch erfüllt wurden, werden thematisiert. Nun soll die App zum internationalen Bezahldienstleister werden. Wie diese Idee zustande kam und finanziert wurde, runden die Geschichte im Podcast «Ausgecheckt - das Luca-System» ab. Der Zuschauer bekommt zahlreiche neue Fakten serviert, zum Beispiel dass die Fanta 4-Jungs nur noch mit sechs Prozent beteiligt sind. Dennoch wird Smudo weiterhin aus Aushängeschild wahrgenommen.Die erste Episode, die knapp 40 Minuten lang ist, gibt es bereits kostenfrei überall wo man Podcasts erhalten kann. Die weiteren drei Episoden des Podcasts «Ausgecheckt - das Luca-System» erscheinen wöchentlich am Montag.