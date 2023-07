Energie-Spartipps bringen mittelmäßigen Marktanteil

Quotennews

Im Anschluss folgte die «akte.» sowie die «Sat.1 Reportage» wieder mit enttäuschenden Werten.

In der Donnerstags-Ausgabe vondeckte die Redaktion von «akte.» unter anderem krude Energieberater auf. Außerdem wurde den Zuschauern gezeigt, wo sie am Ende des Tages immer noch Kosten sparen können. Das rund 120-minütige Special sicherte sich aber nur 0,85 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 3,8 Prozent. Bei den jungen Menschen saßen 0,26 Millionen vor den Fernsehschirmen und brachten mittelmäßige sechs Prozent.Das Magazinwar in diesem Sommer schon mit der sechsten Ausgabe zu sehen. Bislang waren bestenfalls 7,5 Prozent bei den Werberelevanten möglich. Die jüngste Ausgabe, in der das Team von Matthias Killing über die fehlenden Mietwohnungen in Deutschland sprach, hatte enttäuschende 4,9 Prozent in der Zielgruppe. Die Reichweite wurde mit 0,17 Millionen bemessen. Bei den ab Dreijährigen fuhr man 0,53 Millionen und 3,2 Prozent Marktanteil ein.Die «Sat.1 Reportage» sprach überund erntete damit um 23.10 Uhr noch 0,29 Millionen Menschen ab drei Jahren, wovon 0,08 Millionen zu den 14- bis 49-Jährigen gehörten. Bei den Gesamtzuschauern fuhr man 2,8 Prozent ein, bei den jungen Menschen fürchterliche 3,8 Prozent. Schließlich ging nach Mitternacht wiederauf Sendung, die Primetime-Sendung lockte noch einmal 0,13 Millionen an. Der Marktanteil belief sich auf 3,8 Prozent.