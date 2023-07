«Inside Marvel» kommt am Donnerstag

TV-News

ProSieben Maxx setzt seine «Inside»-Reihe mit acht neuen Folgen fort.

Der Fernsehsender ProSieben Maxx strahlt seit 2001 seine «Inside»-Reihe aus, die sich zunächst mit dem Phänomen «Star Trek» beschäftigte. Weil das Format so einen großen Anklang fand, bestellte man noch Ausgaben zum Thema «Star Wars», «Fast & Furious» und «Ghostbusters» ► . Nun hat man eine achtteilige Reihe über Marvel angekündigt.startet am Donnerstag, den 17. August 2023, um 20.15 Uhr und beginnt mit der Episode „Genesis“. Marvel Comics belegt jahrelang den zweiten Platz hinter dem Rivalen National Allied Publications, später D.C. Comics. Dann fangen Stan Lee und Jack Kirby jedoch damit an, die Welten und Storylines ihrer Helden miteinander zu verbinden und entwickeln dadurch ein umfangreiches Universum, das später als Grundlage für das MCU dient.Die vierte Staffel von «Icons Unearthed» ist eine Produktion der amerikanischen Firma The Nacelle Company. Die Marvel-Geschichten feierten in den Vereinigten Staaten von Amerika im März Premiere. Joseph Culp hat das amerikanische Original gesprochen, Brian Volk-Weiss hat die Regie geführt. In der Sendung kommen unter anderem Comic-Buch-Autor Mark Millar, Experte Rob Weiner und CEO Marvel Production-Chefin Margaret Loesch zu Wort.