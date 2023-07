HGTV erschafft neue Häuser in Detroit

US-Fernsehen

Die «Bargain Block»-Stars Keith Bynum und Evan Thomas kommen mit einer neuen Staffel zurück.

Elf neue Episoden von HGTVs, das in seiner zweiten Staffel Millionen von Zuschauern, werden die Renovierungsexperten und Partner Keith Bynum und Evan Thomas auf ihrer Reise begleiten, um Detroits ikonische amerikanische Viertel zu restaurieren, ein Haus nach dem anderen. Mit der Unterstützung ihrer Freundin, der Immobilienexpertin Shea Hicks-Whitfield, die schon ihr ganzes Leben in Detroit lebt, kaufen Keith und Evan mehrere heruntergekommene und baufällige Häuser in einem Block, renovieren sie bis auf die Grundmauern und schaffen so erschwingliche, stilvolle und vollständig eingerichtete Erstwohnungen, die sich ideal für Erstkäufer eignen. Die neue Staffel beginnt am Mittwoch, den 23. August, um 21.00 Uhr auf HGTV. «Bargain Block» wird von High Noon Entertainment produziert.In dieser Saison wird das Paar größere Häuser renovieren und Detroit und die Umgebung erkunden, um Inspiration und Materialien für die thematische Renovierung der Häuser zu finden. Sie werden ikonische Stätten in Detroit besuchen, um Ideen für das Classic Detroit House zu sammeln, sie werden campen gehen, um einzigartige Möglichkeiten zu finden, die Natur in das Forrest House einzubeziehen, und sie werden einen Tag in einem Vergnügungspark verbringen, um den Einfallsreichtum für das Physics House zu wecken.In der ersten Folge kaufen Keith und Evan drei benachbarte verlassene Häuser. Sie entscheiden, dass das Haus mit vier Schlafzimmern und zwei Bädern, das sich in bestem Zustand befindet und umfangreiche Arbeiten zur Beseitigung von Brand- und Wasserschäden erfordert, der perfekte Ort für den Anfang ist. Während sie sich daran machen, das beengte Haus in ein helles, freundliches Haus im traditionellen Stil mit offenem Grundriss zu verwandeln, wird die Arbeit jäh gestoppt, als ein Brief der Stadt das Haus zum Abriss vorsieht.