VOXup kramt «Law & Order: UK» heraus

TV-News

Die Fernsehserie aus dem Jahr 2009 ist mit «Doctor Who»-Star Freema Agyeman besetzt.

Aktuell werden am Vorabend von VOXup noch alte Episoden von «Perception» wiederholt, doch ab Mittwoch, den 23. August 2023, hat man eine echte Rarität im Programm. Zwischen 18.15 und 20.15 Uhr werden jeweils Doppelfolgen der britischen Fernsehseriewiederholt. Das war eine Koproduktion zwischen Kudos Film and Television, Wolfs Films und Universal Television.Die Verantwortlichen haben die Fernsehserie für ITV hergestellt, in der fünfjährigen Laufzeit wurden acht Staffeln mit insgesamt 53 Episoden produziert. Bradley Walsh («Doctor Who»), Jamie Barber («Battlestar Galactica»), Harriet Walter («Ted Lasso»), Ben Daniels («The Crown») und Freema Agyeman («New Amsterdam») hatten die Hauptrollen inne.In der ersten Folge wird in einem Londoner Krankenhaus eine Babyleiche gefunden. Bei der Obduktion wird festgestellt, dass das Baby vergast wurde. Der Verdacht fällt unverzüglich auf Dionne Farrah, die alleinerziehende Mutter des neun Monate alten Kindes. Die Ermittler Brooks und Devlin sind von der Unschuld der Mutter überzeugt und hegen eine ganz andere Vermutung: Mike Turner, Dionnes Nachbar, ist den Ermittlern ein Dorn im Auge.