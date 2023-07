Über 25 Prozent Marktanteil für «Fußball-WM» im Ersten

Quotennews

Seit mehr als einer Woche liegen die morgendlichen Stunden voll in der Hand des «FIFA Women's World Cup 2023». Reichweite und Quote stimmen.

Das Fußball-Fest in Australien und Neuseeland, der, begeister Fans und Zuschauer. Auch wenn hierzulande die TV-Anstalten der öffentlich-rechtlichen Sender lange zögerten, das Turnier in Gänze live zu übertragen. Nach etwas mehr als der ersten Turnier-Woche lässt sich sagen, dass es eine richtige Entscheidung war, sich für das Turnier. Am gestrigen Freitag zeigte das Erste die Partieab 10:30 Uhr und es folgten ordentliche 1,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil von 25,9 Prozent verleiht dieser Reichweite noch etwas mehr Glanz. Die jüngeren Zuschauer klingen mit 0,23 Millionen nicht gerade erfolgreich, doch auch hier waren starke 23,9 Prozent möglich.England gewinnt nach einem frühen Tor von Lauren James in der 6. Minute mit 1:0, muss jedoch mit der Verletzung von Keira Walsh einen Wermutstropfen schlucken. Mit nun sechs Punkten aus zwei Spielen sieht es für die Lionesses nach einer Achtelfinalqualifikation aus, doch wird sich alles am letzten Spieltag, dem 01. August, entscheiden. Diese offene Konstellation erfolgt daraus, dass China im Anschluss-Spiel um 13 Uhr mit 1:0 besiegen konnte. Die zweite Partie des Tages verfolgten im Ersten mit 1,44 Millionen Zuschauern etwas weniger, der Marktanteil sank so deutlich auf 17,5 Prozent.Die jüngere Zuschauerschaft blieb hingegen mit 0,23 Millionen unverändert, auch hier fällt der Marktanteil deutlich auf 17,2 Prozent. Mit dem Sieg von China haben nun noch drei von vier Mannschaften eine Chance auf das Weiterkommen am letzten Spieltag der Gruppe D.