VOD-Charts

Amazon Prime Video hat einen großen Hit gelandet und grüßt von der Spitze der Charts. Darüber hinaus sind zahlreiche Streamingklassiker vertreten und ein Marvel-Film auf Netflix.

Nachdemin der vergangenen Woche mit über 6,5 Millionen Abrufen die Streamingcharts unangefochten dominiert hatte, fällt das Polizeidrama in dieser Woche deutlich zurück und muss sich mit dem zehnten Platz genügen. Im Zeitraum zwischen dem 21. und 27. Juli brachte es «The Rookie» mit fast fünf Millionen Klicks weniger nur noch auf eine Reichweite von 1,76 Millionen.zeigte sich dagegen etwas stabiler, büßte aber ebenfalls etwas ein. Mit 1,79 Millionen Aufrufen reichte es in der 30. Kalenderwoche zu Platz neun. Seit etwas mehr als einer Woche ist der Marvel-Filmbei Netflix verfügbar. Der Action-Streifen aus dem Jahr 2021 konnte die Plattform direkt nutzen und schaffte mit 1,83 Millionen Klicks den Sprung auf Platz acht.[wrebung]Ebenfalls bei Netflix beheimatet ist Geralt von Riva aus der Serie. Diese schaffte nun den Sprung über die Zwei-Millionen-Marke und fuhr in der zurückliegenden Woche 2,18 Millionen Aufrufe ein. 2,19 Millionen Mal gestreamt wurde derweil Serienklassiker. Wiederum nur 10.000 Abrufe mehr generierte die Sitcom, die sich damit auf den fünften Rang schob. Streaming- und ProSieben-Dauerbrennersortierte sich auf Platz vier ein. Dafür waren 2,68 Millionen Views nötig.Auf das Treppchen marschierten die Zombies von, die sich mit 2,77 Millionen Aufrufen die Bronzemedaille sicherten. Zu den vordersten beiden Plätzen klaffte aber eine gewaltige Lücke von fast zweieinhalb Millionen Streams. Beeindruckende 5,12 Millionen Abrufe fürreichten aber nur Platz zwei. Die Amazon-Seriegrüßt derweil von der Spitze. Die zweite Staffel debütierte Mitte Juli mit gleich drei Episoden, mit dem heutigen Tag sind fünf von den insgesamt acht Folgen verfügbar. Dementsprechend könnten die nun gemessenen 5,38 Millionen Abrufe erst der Anfang sein.