«Big Bounce» ist angekommen

Quotennews

Nach einem Negativ-Rekord zum Auftakt holt «Big Bounce» in Folge zwei ordentliche Zahlen.

Da musste wohl nur Schwung geholt werden.schafft es nach dem schwachen Auftakt in der Vorwoche nun auf ordentliche Zahlen. Das Comeback lief mit 0,99 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,1 Prozent maximal okay, die Zielgruppe rettete etwas mit 0,36 Millionen und 10,9 Prozent. Für ein derartiges Comeback war das sichtlich zu wenig und RTL konnte sich steigern.In Woche zwei holt die Spring-Show deutlich bessere 1,32 Millionen Zuschauer, der Marktanteil springt auf 6,2 Prozent. Den jedoch noch relevanteren Satz macht die Zielgruppe. Stolze 14,8 Prozent konnten gestern Abend in der Primetime von 0,56 Millionen Umworbenen belegt werden.Im Anschluss hieltnoch 0,75 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil sank so auf 5,0 Prozent, wobei die Zielgruppe bei 8,7 Prozent und demnach bei 0,27 Millionen Werberelevanten stehen blieb.