«Ab ins Beet!» glänzt weiter

Quotennews

Dass «Ab ins Beet!» in den letzten Wochen hier und da die VOX-Primetime überschattet ist mittlerweile keine Überraschung mehr. Gestern lief es so gut, wie zuletzt im Mai.

Jetzt istnicht nur besser als die hauseigene Primetime - das Format ist auch mit Blick auf andere Sender schlichtweg sehr gut. Schon in der letzten Wochen lief es in einer der beiden gezeigten Folgen mit 1,16 Millionen Zuschauern sehr gut, doch setzte der gestrige Sonntag dem noch eine Krone auf. Um 18:10 Uhr lief bereits die erste Episode des Tages mit 1,01 Millionen Zuschauern vor starken 6,2 Prozent ab. Die Zielgruppe sollte mit 0,23 Millionen Umworbenen auf starke 8,4 Prozent am Markt kommen.Wie gewohnt, zeigt sich die zweite Ausgabe stets besser. Es steigerte sich auf 1,30 Millionen Zuschauer, wenn auch der Marktanteil damit auf lediglich 6,3 Prozent anstieg. Einen ähnlichen Sprung machte die Zielgruppe, hier kamen 0,32 Millionen Werberelevante zusammen, sodass ein Marktanteil von 8,9 erreicht wurde. Überraschend ist es demnach nicht, dass die beiden Ausstrahlungen die erfolgreichsten VOX-Formate des gesamten Tages darstellen. Einzig in der Zielgruppe schaffte es «Kitchen Impossible» am Abend knapp mit 0,40 Millionen Umworbenen die Nase vorn zu haben.Doch lohnt sich hier auch der Blick auf die anderen Sender zu diesen Zeiten. Um 18 Uhr starteten die privaten Kollegen unterschiedliche Formate, doch bei weitem schaffte es keine Sendung in die Nähe von VOX ProSieben zeigte vor 0,28 Millionen Sat.1 wiederholtevor 0,47 Millionen Zuschauern und Kabel Eins versammelte 0,54 Millionen Fernsehende für. Einzig über die Sendezeit von VOX und «Ab ins Beet!» war zu dieser Zeit RTL mit. Hier waren zwischen 16:20 Uhr und 18:45 Uhr 1,16 Millionen Zuschauuer an Bord.