FX verschiebt «A Murder at the End of the World»

US-Fernsehen

Die siebenteilige Serie wird doch nicht im August ihre Premiere haben.

, eine Krimiserie von FX, die auf dem abgelegenen und isolierten Anwesen eines zurückgezogenen Milliardärs spielt, verschiebt seine exklusive Hulu-Premiere auf November. Die sieben Episoden umfassende Serie, die bisher für den 29. August geplant war, zeigt Emma Corrin in der Rolle der Amateurdetektivin Darby Hart.«A Murder at the End of the World» ist eine Krimiserie mit einer neuen Art von Detektivin an der Spitze - einer Amateurdetektivin der Generation Z und technikaffinen Hackerin namens Darby Hart. Darby und acht weitere Gäste werden von einem zurückgezogen lebenden Milliardär (Clive Owen) zu einer Klausurtagung an einem abgelegenen und schillernden Ort eingeladen. Als einer der anderen Gäste tot aufgefunden wird, muss Darby all ihre Fähigkeiten einsetzen, um zu beweisen, dass es sich um einen Mord handelt, und zwar gegen eine Flut von konkurrierenden Interessen und bevor der Mörder ein weiteres Leben nimmt.«In A Murder at the End of the World» spielen Emma Corrin, Clive Owen, Harris Dickinson, Brit Marling, Alice Braga, Joan Chen, Raúl Esparza, Jermaine Fowler, Ryan J. Haddad, Pegah Ferydoni, Javed Khan, Louis Cancelmi, Edoardo Ballerini, Britian Seibert, Christopher Gurr, Kellan Tetlow, Daniel Olson und Neal Huff.«A Murder at the End of the World» wurde von Brit Marling und Zal Batmanglij geschrieben und inszeniert. Marling und Batmanglij sind neben Andrea Sperling («Transparent»), Melanie Marnich und Nicki Paluga auch ausführende Produzenten. Die sieben Episoden umfassende Serie wird von FX Productions produziert und wurde in Island sowie in New Jersey und Utah gedreht.