FOX veröffentlicht Teilnehmer von «Special Forces»

US-Fernsehen

Die prominenten Teilnehmer werden schon bald wieder getestet.

Das ultimative Promi-Sozialexperiment von FOX,, kehrt für eine zweite Staffel zurück und rekrutiert eine Truppe bekannter Namen, um einige der härtesten und zermürbendsten Herausforderungen aus dem Auswahlverfahren der Special Forces zu bestehen. Dieses Mal werden die Rekruten mit der harten Realität des Winterkriegstrainings in den Bergen Neuseelands konfrontiert, wo das Gelände und die eisigen Temperaturen brutal sind und sich die Aufgaben wie Folter anfühlen. Bei der Eisbrecherübung werden sie in einen zugefrorenen See getaucht und müssen feststellen, dass ihre Körpertemperatur auf nahezu unterkühlte Werte sinkt. Sie werden eine tückische Schluchtüberquerung auf einem schneebedeckten Berggipfel (circa 1.400 Meter) versuchen, sowie eine Notrettung aus einem Hubschrauber, der tief im eisigen Wasser versunken ist. Es gibt keine Abstimmungen– nur das Überleben. Diese Prominenten, die es gewohnt sind, im Rampenlicht zu stehen, werden schnell lernen, was es heißt, ohne Mut keinen Ruhm zu ernten – und keinen Glamour.Die Auswahl für die Special Forces ist eine Prüfung wie keine andere. Vierzehn Prominente aus allen Genres und Gesellschaftsschichten stellen sich anspruchsvollen Trainingsübungen unter der Leitung der DS-Agenten Rudy Reyes, Mark "Billy" Billingham, Jason "Foxy" Fox und dem neuen Agenten Jovon "Q" Quarles, einem Eliteteam ehemaliger Special-Forces-Agenten, und versuchen, diese zu überstehen. In dieser einzigartigen Serie können die Rekruten nur dann gehen, wenn sie von sich aus aufgeben, wenn sie versagen, wenn sie verletzt werden oder wenn sie von der DS gezwungen werden. «Special Forces: World's Toughest Test» ist der ultimative Test der körperlichen, geistigen und emotionalen Belastbarkeit – und offenbart den tiefsten und wahrhaftigsten Charakter dieser Prominenten. Wer wird aufgeben, wer wird überleben? «Special Forces: World's Toughest Test» wird von Minnow Films produziert. Sophie Leonard, Liam Humphreys und Becky Clarke fungieren als Executive Producers.Der ehemalige All-American und NFL-Star Dez BryantFernsehpersönlichkeit und Bauunternehmer Tyler CameronReality-TV-Star und Unternehmerin Savannah ChrisleySchauspielerin, Model, Influencerin und Unternehmerin Blac ChynaSchauspieler und 90er-Jahre-Ikone Brian Austin GreenDer siebenfache NBA-Champion Robert HorryOlympische Goldmedaillengewinnerin im Eisschnelllauf Erin JacksonOlympiasieger und Weltmeister im alpinen Skifahren Bode MillerFernsehpersönlichkeit und Moderator Jack OsbourneSchauspielerin und Popkultur-Phänomen Tara ReidLifestyle-Fernsehmoderatorin, Influencerin und Produzentin Kelly RizzoReality-TV-Star, Gastwirt und Musiker Tom SandovalKünstler und globaler Superstar JoJo SiwaPreisgekrönter Podcast-Moderator, Autor und Fernsehpersönlichkeit Nick Viall