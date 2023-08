«Good Night World» startet am 12. Oktober

International

Die Anime-Adaption ist ab Mitte Oktober bei Netflix verfügbar sein.

Ein verschlossener älterer Bruder, ein hochbegabter jüngerer Bruder, ein Vater, der von seinen eigenen Kindern nicht respektiert wird, und eine Mutter, die ihren eigenen Haushalt vernachlässigt – dies ist eine zerrüttete Familie, und keines ihrer Mitglieder weiß, dass sie alle Spieler in einem Online-Spiel sind.Ab dem 12. Oktober wird eine Anime-Adaption des Erfolgs-Mangasauf Netflix zu sehen sein, in der diese Familie als Pseudo-Familie in diesem Online-Spiel nach Erlösung sucht. Der Original-Manga wurde von Uru Okabe geschrieben und wird seit 2016 von Shogakukan in Ura Sunday und MangaONE veröffentlicht.Die Titelsongs für «Good Night World» werden von Kuzuha und Nornis gesungen, Mitglieder der beliebten VTuber-Gruppe NIJISANJI!