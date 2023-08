Rachid Badouri dreht erstes Netflix-Special

US-Fernsehen

Wann das Format gesendet wird, ist nicht bekannt. Das Comedy-Special wurde vergangenes Wochenende gedreht.

Netflix hat die Produktion eines Rachid-Badouri-Specials bekannt gegeben. Das Special wurde am Sonntag, 30. Juli, im Rahmen der 41. Ausgabe von Juste pour rire/ Just For Laughs in Montréal gedreht. Dies ist das erste Special, das im Rahmen eines Dreijahresvertrags gedreht wird, den Netflix und die Just For Laughs Group Anfang des Jahres unterzeichnet haben.Rachid Badouri: "Ich fühle mich zutiefst geehrt, meine dritte Ein-Mann-Show, Les Fleurs du tapis, auf Netflix dem Publikum auf der ganzen Welt zu präsentieren. Es ist für mich ein wahr gewordener Traum, mit einem so breiten Publikum in Kontakt zu treten und die Möglichkeit zu haben, auf einer renommierten internationalen Plattform anerkannt zu werden. Nachdem ich das Privileg hatte, in mehr als einem Dutzend Ländern in Europa, Afrika und Nordamerika aufzutreten, ist die Ausstrahlung meiner Show auf Netflix eine unglaubliche Gelegenheit, meinen Humor auf den Bildschirmen rund um den Globus zu sehen.“Marina di Pancrazio, Chief Content Revenue Officer, Just For Laughs Group: "Juste pour rire/Just For Laughs hat es sich zur Aufgabe gemacht, Comedy-Talente aus Quebec zu unterstützen und ihnen neue Möglichkeiten auf globaler Ebene zu bieten. Wir sind begeistert, dass Rachid unser erstes Solo-Special im Rahmen unseres dreijährigen Netflix-Vertrags moderiert. Rachid ist ein Quebecer Kraftpaket mit internationaler Reichweite. Seine urkomische Sicht auf die Welt und sein Leben sollte man sich nicht entgehen lassen."Tara Woodbury, Director, Content – Canada, Netflix: "Als wir sahen, wie Rachid das Publikum mit seiner einzigartigen Mischung aus energiegeladenem Erzählen und offener Intimität in seinen Bann zog, wussten wir, dass seine Show die richtige Wahl für unser nächstes Quebec-Stand-up-Special war. Wir können es kaum erwarten, unseren Mitgliedern auf der ganzen Welt zu zeigen, was er auf Lager hat."