MagentaSport integriert Sportdigital Fußball

TV-News

Ab Mitte August haben MagentaSport-Kunden Zugriff auf rund 3.000 Stunden Live-Fußball.

Das sportliche TV-Angebot der Deutschen Telekom, MagentaSport, erweitert sein Portfolio um den Streamingsender Sportdigital Fußball, der über 20 internationale Fußball Wettbewerbe zeigt. Wie das Unternehmen am Montag bestätigte, integriert MagentaSport Sportdigital Fußball zum 17. August und bietet seinen Kunden somit Zugang zu rund 1.000 Livespielen, Zusatzformaten und Highlight-Sendungen aus aller Welt. Teil des Programms sind unter anderem die Ligen Portugals, Brasiliens und Argentiniens sowie zahlreiche Länderspiele und der spanische Pokalwettbewerb Copa del Rey. Das vielfältige Angebot wird auf allen MagentaSport-Plattformen integriert und gilt ohne Zusatzkosten für alle Bestands- und Neukunden.„Mit der Integration von Sportdigital Fußball holen wir internationalen Spitzenfußball direkt in die MagentaSport-Welt. Unser Fußball-Angebot wird von einer ganzen Reihe Top-Events, namhafter Klubs und internationaler Stars aufgewertet und verbreitert. In diesem Portfolio liegen viele Schätze, die es zu entdecken gilt“, betont Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom.„Mit dem Ausbau unserer Kooperation durch die Integration in die MagentaSport-Welt erweitern wir die Reichweite von Sportdigital Fußball signifikant. Wir freuen uns riesig über das Vertrauen durch den Ausbau unserer Kooperation, über die wir neue Zielgruppen und Kunden mit unserem internationalen Fußballangebot jetzt direkt bei MagentaSport begeistern können“¸ sagt Gisbert Wundram, Geschäftsführer Sportdigital Fußball