«Dark Winds»: RTL Crime holt AMC-Serie nach Deutschland

TV-News

«Game of Thrones»-Autor George R. R. Martin und Schauspiel-Legende Robert Redford produzierten den Western Mystery Thriller.

Etwas mehr als eine Woche nach der Premiere im Juni 2022 entschied sich der US-Sender AMC seine Western-Seriefür eine zweite Staffel zu verlängern, die in der vergangenen Woche Premiere feierte. Im Herbst kommt auch das deutsche Fernsehpublikum in den Genuss der Serie, wie RTL Deutschland am Montag bestätigte. Demnach zeigt der Pay-TV-Sender RTL Crime die erste Staffel ab dem 12. September, immer dienstags, um 20:15 Uhr als Deutschlandpremiere. Ab dem Ausstrahlungstag stehen alle Folgen auch bei RTL+ auf Abruf bereit. RTL Crime hat sich zudem auch die zweite Staffel gesichert.Hinter der sechsteiligen ersten Staffel Creator und Drehbuchautor Graham Roland, Chris Eyre führte Regie. Produziert wurde «Dark Winds», das in Deutschland den Untertitel «Der Wind des Bösen» erhält, von AMC Studios. Als Executive Producer fungierten unter anderem «Game of Thrones»-Autor George R. R. Martin und Oscar-Preisträger Robert Redford, weiterhin waren Anne Hillerman, Tina Elmo, Vince Gerardis, Chris Eyre und Vince Calandra als Executive Producer tätig. In den Hauptrollen spielen Zahn McClarnon als Police Lieutenant Joe Leaphorn und Kiowa Gordon als dessen Stellvertreter Jim Chee. In weiteren Rollen sind Rainn Wilson, Noah Emmerich, Jessica Matten und Deanna Allison zu sehen.«Dark Winds» basiert auf der erfolgreichen „Leaphorn & Chee“-Romanvorlage von Autor Tony Hillerman. Die Story der Western-Mystery-Thriller-Serie, die im Jahr 1971 im US-amerikanischen Südwesten angesiedelt ist, erzählt von zwei indigenen Polizisten, die einen grausamen und scheinbar zusammenhanglosen Doppelmord aufklären. Während sie der Wahrheit näher zu kommen versuchen, werden die zwei Polizisten mit Traumata aus ihrer Vergangenheit konfrontiert. Gemeinsam kämpfen sie gegen die Mächte des Bösen, gegeneinander und gegen ihre eigenen persönlichen Dämonen.