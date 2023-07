«Auf Streife - Die Spezialisten» mit Morgen-Hoch bei Sat.1

Quotennews

Eigentlich ist Sat.1 für gute Quoten mit dem Morgenmagazin «Frühstücksfernsehen» bekannt - doch das kann «Auf Streife - Die Spezialisten» auch.

Samstagmorgen, 07:45 Uhr. Plötzlich springt die Sat.1-Reichweite auf überzeugten 0,31 Millionen Zuschauer, zuvor lag das Interesse bei lediglich 0,16 Millionen. Was läuft?. Das Scripted Reality-Format beschert dem Bällchensender den mitunter einzig "guten" Marktanteil des gesamten Tages, 7,8 Prozent am gesamten TV-Markt können sich mehr als sehen lassen.Die lobenden Worte müssen jedoch vollkommen von der Zielgruppen-Leistung losgelöst werden, es kamen hier lediglich 0,02 Millionen Werberelevante zusammen, der Marktanteil lag bei 3,3 Prozent. Doch mit diesen Zahlen nicht genug. Um 08:45 Uhr legte die Show noch zu.Die Gesamtreichweite steigerte sich auf 0,35 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil sank jedoch auf 7,3 Prozent. Dem gegenüber stieg die Reichweite in der Zielgruppe auf 0,04 Millionen, womit jedoch der Marktanteil auf "nur" 3,9 Prozent steigen konnte. Es dauerte bis zum Abend, bis Sat.1 mehr Zuschauer anziehen konnte.