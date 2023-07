«2050» läuft bei Geo Television

TV-News

Die Dokumentation wird von Oliver Scheffel kommentiert und kommt aus Spanien.

Verrückte Zeitrechnung: Der Fall der Berliner Mauer ist inzwischen länger her, als die Reise zum Jahr 2050 dauert. Die neue Dokumentationbeschäftigt sich mit dem Zeitpunkt der Erde, an dem wohl 9,7 Milliarden Menschen zeitgleich leben. Wissenschaftler gehen davon aus, dass dann etwa 70 Prozent der Menschen in Städten leben werden.Die Städte müssen sich auf die Veränderungen vorbereiten, die bereits begonnen haben. Sie werden vor einigen der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts stehen. Die Doku erkundet, wie man Städte aufrechterhalten kann, die in sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht nachhaltig sind.Geo Television strahlt die Dokumentation am Donnerstag, den 24. August, um 20.15 Uhr als Deutschlandpremiere aus. Oliver Scheffel ist als Kommentator gebucht worden. Verónica Orrico und Sergio Sanus Vidal führten Regie, «Active City» aus dem Jahr 2021 ist eine Produktion von Gaia Audiovisuals S.L, True Films und Loto Films.