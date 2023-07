Sind die pikantesten Reality-Shows die harmlosesten?

Quotenmeter.FM

In «Beauty & The Nerd» wird kräftig ausgeteilt, dafür herrschte zuletzt bei Nackt-Formaten größtenteils Harmonie.

Derzeit setzt die Münchener Fernsehstation ProSieben auf den Reality-Wettbewerb «Beauty & The Nerd», bei der vor allem die Teilnehmerin Walentina Doronina aus Essen immer wieder für Stress sorgte. Nach einigen Folgen musste sie gehen, dann wurde es ohne die «Promi Big Brother»-Teilnehmerin deutlich ruhiger.Andere Formate sind pikant: Beispielsweise setzten RTL , RTL+ und RTLZWEI jahrelang auf «Adam sucht Eva» und Paramount+ hat «Dating Naked» im Programm, in der bekannte Influencer mit Normalos gekreuzt werden. Doch diese Formate sind überraschend harmlos und leben gar nicht von der Nacktheit der Kandidaten, sondern von dem sehr guten Storytelling.Auch die deutsche Version von «Too Hot to Handle» war nicht für extreme Szenen bekannt. Das könnte aber auch daran gelegen haben, dass der Auftraggeber Netflix ohnehin wenig Zigaretten und Alkohol im Programm sehen möchte. Unterm Strich stellen Veit-Luca Roth und Fabian Riedner fest, dass das Fernsehprogramm recht harmlos sei. Das ist auch bei der neuen Reality-Show von RTL+ der Fall – «Stranger Sins» ist eigentlich eher eine Aufklärungssendung.