Nickelodeon setzt «Paw Patrol» fort

US-Fernsehen

Außerdem geht es natürlich auch mit dem Spin-off «Rubble & Crew» weiter.

Nickelodeon und Spin Master Entertainment setzen die Vorschulseriefort und verlängern die Staffeln der höchstbewerteten Serie und des erfolgreichen Spin-offs. Die preisgekrönte Zeichentrickserie «PAW Patrol» hat grünes Licht für eine elfte Staffel mit26 halbstündige Episoden erhalten, während «Rubble & Crew» um eine zweite Staffel (26 halbstündige Episoden) verlängert wurde. Diese Nachricht kommt kurz vor dem allerersten TV-Crossover-Event von «PAW Patrol» und «Rubble & Crew» am Montag, den 31. Juli, wenn um 11.00 Uhr auf Nickelodeon brandneue Episoden beider Serien gezeigt werden.Die elfte Staffel von «PAW Patrol» begleitet die Welpen - Chase, Marshall, Rubble, Skye, Rocky, Zuma, Everest und Tracker - bei ihren aufregenden neuen Missionen rund um die Adventure Bay. Ob spannende Abenteuer in der Luft oder rasante Rettungsaktionen - neue Freunde und actionreiche Episoden warten auf die Welpen. In der kommenden zweiten Staffel von «Rubble & Crew» kehren Rubble, seine Freunde und seine Familie zurück, um noch mehr tolle Bauwerke zu errichten, während die Welpen ihre neue Stadt Builder Cove weiter ausbauen und vergrößern.Seit dem Start auf Nickelodeon vor zehn Jahren, am 12. August 2013, ist «PAW Patrol» eine der beliebtesten Kinderserien und erreicht weltweit über 350 Millionen Haushalte in über 180 Ländern und 35 Sprachen. Der erste Ableger der beliebten Serie, «Rubble & Crew», feierte am 3. Februar dieses Jahres seine Premiere und begleitet die bei den Fans beliebte Figur Rubble und seine Welpenfamilie, die mit ihren fantastischen Baufahrzeugen alles bauen und reparieren, was die Stadt Builder Cove braucht, um spannende Abenteuer zu bestehen.