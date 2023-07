Lifetime hat neue Informationen zum «Gilgo Beach Killer»

US-Fernsehen

Der Unterhaltungssender strahlt deshalb schon am 6. August eine neue Ausgabe aus.

Nach der kürzlichen Verhaftung von Rex Heuermann, der verdächtigt wird, mehrere Morde in Long Island, New York, begangen zu haben, sendet Lifetime am Sonntag, den 6. August, um 20:00 Uhr den schockierenden True-Crime-Filmals Teil des August-Programms des Senders «Ripped from the Headlines». Der Film trug bisher den Titel «The Long Island Serial Killer: A Mother's Hunt for Justice» mit Kim Delaney in der Hauptrolle die Geschichte des Kampfes einer Mutter, den Mörder ihrer Tochter zu finden. Der «Gilgo Beach Killer» wird neue Inhalte von der ausführenden Produzentin und preisgekrönten Journalistin Deborah Norville enthalten, die neue Details zu dem schrecklichen Fall liefert.Inspiriert von der emotionalen Reise von Mari Gilbert, dargestellt Schauspielerin Kim Delaney («NYPD Blue»), folgt der Film dem unerbittlichen Streben einer Mutter nach Gerechtigkeit nach dem Verschwinden ihrer Tochter Shannan. Maris Kampf um Antworten führte die Ermittler zur Entdeckung der Leichen zahlreicher Frauen auf Long Island, von denen man annahm, dass sie einem Serienmörder zum Opfer gefallen waren. Diese grausige Entdeckung im Jahr 2010 führte zu einer Suche nach einem unbekannten Mordverdächtigen, die mehr als ein Jahrzehnt dauerte.«The Gilgo Beach Killer» (auch bekannt als «The Long Island Serial Killer: A Mother's Hunt for Justice») wird von Lighthouse Pictures produziert und von Sony Pictures Television vertrieben. Zu den ausführenden Produzenten gehören die Emmy(R)-Preisträgerin Deborah Norville und die Peabody-Preisträgerin Elizabeth Stephen. Das Drehbuch wurde von John Pielmeier geschrieben.