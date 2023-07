The CW streicht Zac-Efron-Format

US-Fernsehen

Stattdessen werden zwei Klassiker des Fernsehsenders wiederholt.

Die Verantwortlichen bei The CW sind wohl mit dem Dienstagabend nicht zufrieden. Schon am Dienstag, den 1. August, werden die Formatemit Zac Efron undaus dem Programm fliegen. Stattdessen wird die 20-Uhr-Stunde vonbesetzt, die Zaubershow gehört schon Jahre zum Programm. In der 21-Uhr-Stunde kommen Folgen von «Whose Line Is It Anyway»?Bei «Fantastic Friends» standen außergewöhnliche Heldentaten im Mittelpunkt, während die Teilnehmer auf bezaubernde Gäste treffen und bezaubernde Städte erkunden und phänomenale Herausforderungen annehmen – und dabei allerlei Unfug anstellen.In dieser Reiseshow «Down to Earth» jettet Schauspieler Zac Efron gemeinsam mit dem Wellnessexperten Darin Olien um die Welt, um gesunde und nachhaltige Lebensweisen aufzuspüren. Die Serie ist in vielen Ländern auch bei Netflix zu sehen.