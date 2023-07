Frau Jordan stellt bei ProSieben Fun weiter gleich

TV-News

Bereits in der Primetime werden am Mittwoch sechs Folgen von «Dead Pixels» wiederholt.

Derzeit startet der Pay-TV-Sender ProSieben Fun mit neuen «Young Sheldon» in den Mittwochabend. Ab 16. August laufen um 20.55 Uhr dann sechs alte Folgen von der Fernsehserie, die in Doppelfolgen ausgestrahlt wird. Die britische Serie aus dem Jahr 2019 ist mit Alexa Davies, Will Merrick und Sargon Yelda besetzt.In der Serie wohnt Meg mit ihren Freunden in einer WG und führt ein scheinbar normales Leben. Sie arbeitet, geht aus und ist auf der Suche nach einem Partner. Eine Sache bringt ihren Alltag aber immer wieder durcheinander: Gemeinsam mit Usman und Nicky flüchtet sie sich in die fiktive Welt des Online-Rollenspiels "Kingdom Scrolls". Was als Spaß begann, ist mittlerweile zur Sucht geworden - und so vernachlässigt Meg das wahre Leben oftmals, um im virtuellen Kosmos zu glänzen.Nach einer «Outmatched»-Doppelfolge wiederholt die Fernsehstation ab 22:35 Uhr die Sitcom. Die Fernsehserie geht damit in die dritte Staffel. Ursprünglich wurde die zehnteilige Staffel für Joyn und ProSieben hergestellt, doch die Sendung mit Katrin Bauerfeind war für die rote Sieben ein großer Flop. Die Eröffnungsfolge schrieb Ralf Husmann, der schon Formate wie «Stromberg» verantwortete.