Comcast hat kein Interesse an ESPN

Wirtschaft

Das Medienunternehmen wurde bei den Investoren-Calls gefragt, ob an den Gerüchten etwas dran sei.

Comcast-Chef Mike Cavanagh musste sich am Donnerstag den Fragen der Investoren und Journalisten stellen. Diese wollten wissen, ob an den Gerüchten etwas dran sei, dass man sich an ESPN beteiligen möchte. "Ich bin gefragt worden und habe einige Spekulationen gelesen, dass wir in irgendeiner Weise an einem Tausch von Geschäften [mit Disney] ... im Sportbereich interessiert sein könnten", sagte er auf Comcasts Q2 Earnings Call.Das Branchenblatt „Variety“ zitiert weiter: "Und ich würde einfach sagen, dass das sehr unwahrscheinlich ist", angesichts "enormer Probleme" rund um Steuern und Minderheitsaktionärs-Dealstrukturen. "Ich würde also die Vorstellung beiseite schieben, dass es irgendetwas Anorganisches gibt, das insbesondere bei ESPN passieren könnte, wonach wir gefragt wurden", sagte Cavanagh.Mitte Juli sagte Disney-CEO Bob Iger gegenüber CNBC, dass man nach einem strategischen Partner für ESPN sucht. In der Pressekonferenz hob Cavanagh das eigene Sportgeschäft von NBCUniversal und das Peacock-Angebot an Live-Sportarten hervor. "Ich denke, wir haben eines der besten Portfolios im Sport", sagte er und nannte NFL Sunday Night Football, Big 10 Football, NASCAR, WWE, Olympische Spiele und PGA-Rechte. "Das macht uns natürlich zu einem wirklich starken Partner für die Ligen und die ganze Welt. Dafür sind wir bekannt", sagte der Manager.