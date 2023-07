Australien und Nigeria sind keine Zuschauermagneten

Quotennews

Das 12-Uhr-Spiel holte vergleichsweise Top-Werte, aber es saßen nur 1,44 Millionen Menschen vor den Fernsehschirmen.

Katrin Lehmann und Sven Voss begrüßten die Fernsehzuschauer um kurz nach 9:00 Uhr im ZDF um sie auf die FIFA Fußballweltmeisterschaft einzustimmen. Die 15-minütigen Vorberichte verzeichneten am Donnerstag 0,58 Millionen Fernsehzuschauer und sicherten 13,5 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen sahen 0,06 Millionen Menschen zu, das bedeutete sehr gute 9,9 Prozent Marktanteil.Die zwei Mannschaften, die am ersten Spieltag noch leer ausgingen, kickten gegeneinander. Um 09.00 Uhr kommentierte Norbert Galeske Portugal – Vietnam (2:0), das sich 1,26 Millionen Menschen ab drei Jahren ansahen. Aufgrund der frühen Sendezeit sicherte sich das ZDF einen tollen Marktanteil von 24,1 Prozent. 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden gezählt, sodass man auf einen guten Wert von 18,3 Prozent kam.Damit Australien wieder zur Primetime im eigenen Land spielen konnte, wurde mächtig am Terminkalender geschraubt. Die Partie Australien – Nigeria (2:3) endete für die Afrikaner erfolgreich, sodass in Gruppe B fast alles offen ist. 1,44 Millionen Menschen verfolgten das Spiel im ZDF , das Claudia Neumann vor 22,0 Prozent der Zuschauer begleiten durfte. Die Fernsehstation aus Mainz fuhr 0,24 Millionen junge Menschen ein, das bedeutete einen Marktanteil von 17,7 Prozent.