«Die Allerjutsten»: Joyn plant zweite Reality-Serie im August

Sieben Conten Creator zieht es auf Ibiza, wo unter anderem nervenaufreibende Mutproben und extravagante Erlebnisse auf sie warten.

Dass Joyn am 31. August das Reality-Formatstarten wird, stand schon seit einigen Tagen fest ( Quotenmeter berichtete ). Nun hat der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 Media eine weitere Sendung aus diesem Genre angekündigt. Am 15. August debütiert, das als „authentische Reality-Serie“ beschrieben wird.Ein Kollektiv aus sieben Freunden und erfolgreichen Content Creatorn – mit dabei sind Amar, inscope21, Marc Eggers, Rewinside, Ron Bielecki, Tim Gabel und unsympathischTV – reisen darin nach Ibiza und stellen sich dort spannenden Challenges und nervenaufreibenden Mutproben. Unter anderem übernehmen sie ein Sternerestaurant und beweisen ihr Können als Sommelier, Koch und Kellner, sie stellen sich der Carolina Reaper, der schärfsten Chilischote der Welt, und lassen von Party bis Parasailing nichts aus. Die Sieben haben noch einiges auf ihrer Bucket List und machen die Zuschauer durch authentischen Content zum Teil ihrer Gruppe, denn die Reality-Serie wird von den Content Creatorn selbst im Vlog-Stil produziert.Ende August geht es mit «Party Workers» dann auf Mallorca, wo zehn Party-Begeisterte im Alter zwischen 20 und 28 Jahren sich ihr Luxusleben in einer Finca verdienen müssen. Sie stellen ihr Nachtleben-Talent unter Beweis und können mit Jobs in der Party-Szene Komfort für sich selbst oder ihre Mitbewohner erarbeiten.