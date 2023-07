«Invasion» geht am 23. August weiter

US-Fernsehen

Die AppleTV+-Serie von Simon Kinberg und David Weil wird mit zehn neuen Geschichten fortgeführt.

Apple TV+ startet die zweite Staffel der Serieam Mittwoch, den 23. August. «Invasion» ist eine mitreißende, charakterstarke Science-Fiction-Dramaserie, die eine Invasion von Außerirdischen aus verschiedenen Blickwinkeln auf der ganzen Welt verfolgt. Sie wurde von dem Oscar- und zweifach Emmy-nominierten Produzenten Simon Kinberg, der auch als Showrunner fungiert, und David Weil produziert. Die Serie wird die erste Episode der zehnteiligen zweiten Staffel auf Apple TV+ zeigen, gefolgt von einer neuen Episode pro Woche, jeden Mittwoch bis zum 25. Oktober.Die actiongeladene zweite Staffel von «Invasion» setzt nur wenige Monate später ein, als die Außerirdischen ihre Angriffe in einem totalen Krieg gegen die Menschen eskalieren. Der Trailer gibt einen spannenden Einblick in die neue Staffel, in der Aliens und Zerstörung überhand nehmen, Antworten unerbittlich gesucht werden und der Kampf um das Überleben der Welt weitergeht.In der Serie spielen Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Billy Barratt, Azhy Robertson, Paddy Holland und Tara Moayedi. Zu den neuen Serienmitgliedern der zweiten Staffel gehören Enver Gjokaj, Nedra Marie Taylor und Naian González Norvind. «Invasion» wird für Apple TV+ von Boat Rocker produziert. Neben den Serienschöpfern Simon Kinberg & David Weil fungieren Audrey Chon, David Witz, Alik Sakharov, Andrew Baldwin und Katie O'Connell Marsh als ausführende Produzenten.