Netflix jagt Indiens berüchtigtem Verbrecher

International

Die vierteilige Dokumentation ist bereits kommende Woche zu sehen. Die Reihe dreht sich um Koose Munisamy Veerappan.

Ein Ehemann, Vater, Anführer und gesuchter Krimineller: Während das Bild des Mannes mit dem Oberlippenbart und den hageren Wangenknochen bekannt ist, gibt es viele andere Aspekte von Koose Munisamy Veerappans Leben, die in den dunklen Wäldern Südindiens verborgen bleiben. Die neue Netflix-Doku-Serieenthüllt diese Geschichte anhand der Erzählungen derjenigen, die ihm am nächsten standen. Unter der Regie des Dokumentarfilm-Debütanten Selvamani Selvaraj wird die Serie von Apoorva Bakshi und Monisha Thyagarajan, den Gründern von Awedacious Originals, gemeinsam mit Kimberley Hassett produziert. Unter der Leitung von Bakshi, einer der Produzenten hinter der mit dem International Emmy Award ausgezeichneten Serie «Delhi Crime», und Hassett, Koproduzentin von «Bikram: Yogi», «Guru», «Predator», wird diese mit Spannung erwartete, bahnbrechende Doku-Serie am 4. August exklusiv auf Netflix Premiere feiern. Die vierteilige Dokumentarserie wird die Zuschauer in Tamil und Englisch durch die Jagd führen. Sie wird auch in Hindi, Kannada, Telugu und Malayalam verfügbar sein.17 Jahre lang war Veerappan das Ziel der längsten und teuersten Fahndung Indiens. Die Filmreihe taucht ein in das Ungesehene und Unerhörte und präsentiert Zeugenaussagen aus erster Hand von Menschen, die Veerappan nahestanden, und von denen, die unermüdlich versuchten, ihn zu fassen. Die Dokumentarserie beleuchtet die Bemühungen der Behörden, Veerappan zu fassen, und liefert einen politischen und sozialen Kommentar, der die Politik der Ungleichheit aufdeckt.Produzent Apoorva Bakshi von Awedacious Originals über die Bedeutung des Dokumentarfilms: "Veerappan war der berüchtigtste Kriminelle im Indien der 90er Jahre, und seine Geschichte ist auch heute noch von großer historischer und kultureller Bedeutung. Wir haben versucht, seine einzigartige Psyche jenseits des physischen Bildes, das viele von ihm kennen, durch die Erzählungen derer zu enthüllen, die unermüdlich mit ihm und gegen ihn gearbeitet haben. Dank unserer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit Netflix konnten wir eine authentische, zum Nachdenken anregende und zukunftsweisende Show produzieren, die den Zuschauern ein umfassendes Verständnis dieses Mannes und seines Lebens vermittelt."Regisseur Selvamani Selvaraj sagt zu den Spekulationen über Veerappan: "Seit Jahren hören wir Geschichten über Veerappans Berühmtheit, aber niemand weiß wirklich, was ihn zu dem gefürchteten Kriminellen gemacht hat, der er wurde und der für einen Teil der Gesellschaft immer noch als Robin Hood bekannt ist. In dieser Dokumentarserie konnten wir durch akribische Recherchen tief in seine Komplexität eindringen und unerzählte Geschichten und unbekannte Facetten seines Lebens ans Licht bringen. Unsere Partnerschaft mit Netflix hat es uns ermöglicht, diese rätselhafte Persönlichkeit zu entschlüsseln und zu einem breiteren Dialog beizutragen, der über Veerappans individuelle Geschichte hinausgeht.Tanya Bami, Head of Series, Netflix India, sagte: "Wir haben uns dazu verpflichtet, die fesselndsten unerzählten Geschichten aus Indien in vielen verschiedenen Formaten zu erzählen. Unser nächstes Angebot, «The Hunt for Veerappan», ist eine Dokumentarserie über die berüchtigtsten und gefürchtetsten Banditen Indiens. Es ist eine wichtige Geschichte, die Selva, Apoorva und Monisha mit viel Leidenschaft und Akribie zum Leben erweckt haben, um Fakten und Wahrheiten über das Leben von Veerappan aufzudecken. Indische Doku-Serien wie House of Secrets: The Burari Deaths, Indian Predator und Bad Boy Billionaires sind bei unseren Zuschauern sehr beliebt und wir freuen uns sehr auf diese Serie und sind zuversichtlich, dass unser Publikum von dieser Geschichte fasziniert, schockiert und bewegt sein wird".