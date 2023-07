«Tom & Jerry» wird für Asien produziert

International

Warner Bros. Animation stellt für Singapur eine eigene Version her.

Warner Bros. Discovery kündigte die erste lokalisierte-Serie an, in der das geliebte Katz-und-Maus-Duo seine Rivalität durch Singapur austrägt. Die neue Serie, die vor Ort in Asien und in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Animation produziert wird, besteht aus 7x3-minütigen Kurzfilmen und wird im Laufe des Jahres auf Cartoon Network im asiatisch-pazifischen Raum und auf HBO GO in Südostasien, Taiwan und Hongkong ausgestrahlt, bevor sie international eingeführt wird. Eine Pilotfolge, die einen Vorgeschmack auf das gibt, was kommen wird, wird im August starten - weitere Details werden bald bekannt gegeben.Christopher Ho, Head of Kids - Southeast Asia bei Warner Bros. Discovery, sagte: "Diese Serie bringt die kultige Musik und den klassischen Animationsstil aus der Hanna-Barbera-Ära der 1950er Jahre zurück - aber mit einem modernen Singapur-Touch. Mit seinen unverwechselbaren Wahrzeichen, Kulissen und seiner Atmosphäre ist der asiatische Stadtstaat der ideale Schauplatz, um eine humorvolle Ergänzung des «Tom & Jerry»-Kanons zu schaffen. Durch die Zusammenarbeit mit einheimischen kreativen Talenten in Singapur und ganz Asien kann dieses Projekt die beliebte Serie in der Region und darüber hinaus weiter ausbauen."Vishnu Athreya, Senior Vice President of Series, Warner Bros. Animation and Cartoon Network Studios, teilte mit: "«Tom and Jerry» sind zwei unserer beliebtesten Charaktere, die beweisen, dass man mit Lachen jedes Publikum erreichen kann. Die Fans in Asien haben diese Figuren schon lange ins Herz geschlossen, und es ist großartig, ihnen endlich eine Version zu geben, die sie ihr Eigen nennen können." Das Projekt wird von Carlene Tan von Warner Bros. Discovery produziert. Vivek Bolar fungiert als Lead Director. Das Projekt wird von Aum Animation Studios India animiert, mit Geschichten und Designs von Robot Playground Media und Chips and Toon Studios aus Singapur.