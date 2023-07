Großer Deal für die «Dan Patrick Show»

US-Fernsehen

Die Talkshow läuft weiterhin drei Stunden auf Peacock, iHeart Media kaufte die Audio-Rechte.

iHeartMedia, das führende Audiounternehmen in den Vereinigten Staaten, und NBC Sports gaben bekannt, dass sie eine neue Multiplattform-Vertriebsvereinbarung fürabgeschlossen haben, eine der führenden Sport-Talkshows in Amerika, die von der mit dem Emmy und dem Marconi ausgezeichneten Medienpersönlichkeit Dan Patrick moderiert wird.«Die Dan Patrick Show» unterhält Fans in den gesamten USA jeden Wochentag mit einem Produktionsteam, zu dem Paul Pabst, Patrick O'Connor, Todd Fritz und Marvin Prince, bekannt als die Danettes, gehören. Die Show ist bekannt für ihre ausführlichen Interviews mit hochkarätigen Persönlichkeiten aus der Welt des Sports und der Unterhaltung sowie für ihre einzigartige Mischung aus Situationskomik, aktuellen Sportnachrichten, unvergleichlichem Insiderwissen und popkulturellen Kommentaren.Als Teil der Vereinbarung wird iHeartMedia's Premiere Networks seine Rolle als exklusiver, globaler digitaler und terrestrischer Audio-Vertriebspartner für «The Dan Patrick Show» fortsetzen. Die Sendung, die ein wichtiges Mitglied des branchenführenden Programms von FOX Sports Radio ist, kann montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr auf mehr als 360 Radiosendern im ganzen Land gehört werden und ist außerdem auf dem Kanal von FOX Sports Radio auf iHeartRadio. «Die Dan Patrick Show» wird auch weiterhin jeden Werktag von 9:00 bis 12:00 Uhr auf Peacock ausgestrahlt, die Audios der Show sind auf NBC Sports Audio Channel 85 auf SiriusXM verfügbar.