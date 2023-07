RTL+ kündigt neue «Are You The One?»-Staffel an

TV-News

Mitte August sind beim Streamingdienst wieder «Reality Stars in Love» – es beginnt die dritte Staffel.

Rund zwei Wochen später als im vergangenen Jahr beginnt am 17. August die dritte Staffel des Realitystar-Ablegers. Die Produktion wechselte in diesem Jahr von Griechenland nach Thailand, die Dreharbeiten fanden auf Koh Samui statt.Als Moderatorin fungiert einmal mehr Sophia Thomalla, die das Format von RTL Studios nach der ersten regulären Staffel von Jan Köppen übernahm. Welche aus anderen Reality-Shows bekannten Gesichter mit von der Partie sind, wird RTL+ zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Das Ziel bleibt aber das gleiche: Nur wenn alle ihr „Perfect Match“ finden, gewinnen sie am Ende gemeinsam ein Preisgeld.Geplant sind insgesamt 20 Folge sowie eine Wiedersehens-Ausgabe.