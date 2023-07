Primetime-Check

Wie erfolgreich war der «Kroatien-Krimi» im Rerun? Punktete RTL mit einer alten Henning-Baum-Doku?

Das Erste hatte am Donnerstag die Hosen an:fuhr mit der Folge „Jagd auf einen Toten“ 4,80 Millionen Menschen ein und sicherte sich 20,7 Prozent bei allen sowie 6,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Mitundwurden 2,67 und 2,41 Millionen verbucht, die Marktanteile beliefen sich auf 12,7 und 13,6 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen standen 5,2 und 9,6 Prozent auf dem Zettel.Das ZDF startete die neue-Staffel, die mit 2,15 und 1,83 Millionen sowie 9,2 und 8,0 Prozent scheiterte. 4,1 und 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bedeuteten nichts Gutes. Immerhin verbuchte dasnoch 3,02 Millionen und 14,4 Prozent, bei den jungen Menschen waren 5,8 Prozent dabei. Die fünfte Folge vonbescherte ProSieben 0,70 Millionen und 10,2 Prozent bei den Werberelevanten. In Sat.1 sahen 0,85 Millionen das Energie-, das bei den Umworbenen 6,0 Prozent abrufte.Unterdessen sicherten sichund0,80 und 0,56 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf fantastische 7,6 und 6,0 Prozent. Die Wiederholung vonverfolgten lediglich 1,10 Millionen Zuschauer und brachte 9,1 Prozent bei den Werberelevanten.sicherte sich 1,05 Millionen und 8,6 Prozent beim jungen Menschen. Mit der neuen Dokumentationfuhr RTL noch 0,76 Millionen Zuschauer ein, in der Zielgruppe waren 8,7 Prozent möglich.Zwei-Folgen brachten RTLZWEI 0,40 und 0,51 Millionen, die Zielgruppen-Werte beliefen sich auf 3,7 und 4,1 Prozent.spülte 4,6 Prozent an. VOX setzte auf die Action-Streifenund, die 1,25 und 0,69 Millionen Menschen anlockten. Bei den jungen Menschen wurden besondere 8,9 und 10,1 Prozent erzielt.