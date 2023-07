Lauren Tempest soll Hulu leiten

Köpfe

Ihr Vorgänger wechselte innerhalb des Disney-Konzerns auf eine andere Stelle.

Der bisherige Hulu-General-Manager Joe Earley hat im Frühjahr einen neuen Job bekommen. Er wechselte innerhalb des Micky-Maus-Hauses zum Präsidenten der Sparte „Direct-to-Consumer“. Seine Nachfolger Lauren Temptest ist bereits seit acht Jahren beim Streamingdienst tätig. Zuvor war sie Senior VP of Partnership, Acquisitions and Scheduling."Da wir in unsere nächste, kritische Wachstumsphase für Hulu eintreten, kann ich mir niemanden vorstellen, der uns besser durch die Entwicklung führen kann als Lauren", sagte Earley in einer Erklärung. "In den vergangenen acht Jahren hat sie sich als außergewöhnliche Partnerin und Führungspersönlichkeit erwiesen, während sie unseren Abonnenten weiterhin die begehrtesten Inhalte lieferte. Die Beziehungen, die sie intern und extern aufgebaut hat, haben uns vorangebracht, weshalb ich und die Teams von Disney Entertainment sich sehr freuen, dass sie offiziell in diese Rolle schlüpfen kann."Tempest kommentierte: "Ich hatte das Privileg, während meiner Zeit bei Hulu mit einigen der engagiertesten und leidenschaftlichsten Menschen zusammenzuarbeiten, und ich freue mich darauf, die Vision und Strategie von Hulu zu leiten und voranzutreiben, insbesondere während eines so wichtigen Wendepunkts in der Streaming-Branche."