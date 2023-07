Apple startet Baseball-Übertragung Anfang August

US-Fernsehen

Im Rahmen von «Friday Night Baseball» werden die Spiele gestreamt.

Der Markt für Baseball war in den Vereinigten Staaten von Amerika zuletzt überschaubar. Inzwischen hat sich Apple die Rechte in den Staaten gesichert. Los geht am Freitag, den 4. August: Um 18.30 Uhr sendet man Tampa Bay Rays gegen die Detroit Tigers, ehe um 19.00 Uhr die Partie Houston Astros gegen die New York Yankees auf dem Programm steht.Die-Spiele auf Apple TV+ werden jede Woche von Wayne Randazzo (Play-by-Play), Dontrelle Willis (Analyst), Heidi Watney (Reporterin am Spielfeldrand), Alex Faust (Play-by-Play), Ryan Spilborghs (Analyst) und Tricia Whitaker (Reporterin am Spielfeldrand) übertragen. Brian Gorman und Dale Scott - beide ehemalige MLB-Schiedsrichter - werden die Regeln und Entscheidungen erläutern. Die Spielaufträge für die Ansager werden wöchentlich bekannt gegeben.Lauren Gardner und Siera Santos übernehmen weiterhin die Moderation der «Friday Night Baseball»-Studioshow, wobei die ehemaligen MLB-Spieler Xavier Scruggs und Matt Joyce als Analysten neben dem Baseball-Journalisten Russell Dorsey und der Wettanalystin Claudia Bellofatto fungieren.