Netflix kündigt «Choona» an

Einen genauen Starttermin teilte das Unternehmen aus Kalifornien mit. Die indische Serie soll aber bald erscheinen.

Das Raubdrama, gepaart mit einem dynamischen visuellen Erlebnis und perfekten komödiantischen Pointen, wurde zum Leben erweckt, als Netflix den Trailer zu seiner kommenden Serieveröffentlichte. Ein Ensemble mit dem erstaunlichsten komischen Timing, Jimmy Shergill, Aashim Gulati, Vikram Kochhar, Chandan Roy, Namit Das, Gyanendra Tripathi, Atul Srivastava, Monika Panwar, Niharika Lyra Dutt, diese Satire ist geschrieben und inszeniert von Pushpendra Nath Misra. Die von Flying Saucer produzierte epische Raub-Komödien-Dramaserie «Choona» wird demnächst nur auf Netflix zu sehen sein.Als ein Astrologe, ein hochqualifizierter, gestaltwandelnder Informant, ein Gully ka gunda, ein degradierter Polizist, ein einst erfolgreicher Bauunternehmer und ein findiger Vermittler, Bishnu, einen Raubüberfall planen, um ihren gemeinsamen Feind Shukla zur Strecke zu bringen, ist es mit der Ruhe vorbei, und das Chaos ist für alle Beteiligten vorprogrammiert. Sie wollen nicht weniger als 600 Millionen Dollar erbeuten, und das aus der Höhle des Löwen! Das Parteibüro von Shukla wird von bewaffneten Männern und über hundert körperlich fitten Arbeitern bewacht und ist an jeder Ecke mit berwachungskameras gesichert. Da eine so große Summe auf dem Spiel steht, braucht dieser außergewöhnliche Raub mehr als nur Köpfchen und Muskelkraft, um erfolgreich zu sein. Können diese gewöhnlichen Männer ein außergewöhnliches Kunststück vollbringen und «Choona» zu Shukla zurückbringen?Showrunner, Regisseur und Autor Pushpendra Nath Misra sagte über «Choona»: "«Choona» ist großartig und einzigartig; eine Welt, die aufgrund von Elementen wie Astrologie und Jugaad ganz und gar indisch ist. Es ist ein komplettes Paket aus Action, Drama, Romantik, Nervenkitzel und Komödie, das die Zuschauer bestens unterhalten soll. «Choona» setzt sich für die Macht des einfachen Mannes ein. Die Zusammenarbeit mit Netflix war eine erfüllende Reise, weil sich deren Prozesse auf den Inhalt konzentrieren. Sie wissen, was nötig ist, um eine raffinierte Geschichte auf internationalem Niveau zu entwickeln und gleichzeitig hyperlokal zu sein. Mit mehr als 100 Drehtagen und tonnenweise VFX war «Choona» eine Liebesarbeit, die Netflix zu schätzen wusste und unterstützte. Es war ein Traum, mit den Darstellern zu arbeiten. Die Schauspieler haben sich gegenseitig unterstützt und sich sehr bemüht, sich perfekt in die Welt von «Choona» einzufügen. «Choona» ist eine Serie, die sich zum Anschauen eignet; ein Acht-Gänge-Menü, das man, wenn man es einmal probiert hat, in einem Zug verschlingen muss."