Meta übertrifft Erwartungen

Wirtschaft

Der Umsatz stieg in den vergangenen Monaten an.

"Wir hatten ein gutes Quartal. Wir sehen weiterhin ein starkes Engagement für unsere Apps und wir haben die aufregendste Roadmap, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Llama 2, Threads, Reels, neue AI-Produkte in der Pipeline und die Einführung von Quest 3 im Herbst", sagt Mark Zuckerberg, Meta-Gründer und CEO.Der Umsatz in den Monaten April, Mai und Juni 2023 stieg um elf Prozent auf 32,0 Milliarden US-Dollar. Die Analysten an der Börse rechneten nur mit einem Umsatz 31,12 Milliarden US-Dollar. Schon im dritten Quartal soll der Umsatz auf 32 bis 34,5 Milliarden US-Dollar steigen. Der Nettogewinn in Q2 belief sich auf 7,79 Milliarden US-Dollar, das ist ein Wachstum um 16 Prozent.Meta hat wie andere Unternehmen in Medienbereich zahlreiche Mitarbeiter entlassen. Rund 20.000 Mitarbeiter mussten seit dem vergangenen Herbst gehen. Obwohl man zahlreiche Techniker vor die Tür setzte, soll man die Smartphone-App „Threads“ mit einem kleinen Team unter Zeitdruck entwickelt haben. Mehr als 100 Millionen Mal soll die App schon heruntergeladen worden seien. Zu Beginn gebe es laut Zuckerberg einen Hype, der dann abflacht. Aber er sei zuversichtlich, dass die User dieses Feature auch dauerhaft nutzen.