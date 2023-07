IMAX legt deutlich zu

Wirtschaft

Der Umsatz wuchs noch vor dem «Oppenheimer»-Start an.

Der Kinokettenbetreiber IMAX hat seine Zahlen für das zweite Quartal 2023 vorgelegt. Wie das Unternehmen mitteilte, erhöhte sich der Umsatz in den Monaten April, Mai und Juni von 74,0 auf 98,0 Millionen US-Dollar, das ist ein Anstieg von 38 Prozent. Das Netto-Einkommen wuchs von -2,9 Millionen auf 8,4 Millionen US-Dollar im Jahresvergleich.Richard L. Gelfond, Chief Executive Officer von IMAX, sagte: "Wir haben erneut bewiesen, dass IMAX dank seiner globalen Reichweite, seines Asset-Lite-Modells und seines diversifizierten Umsatzmixes aus Technologielizenzen, Hollywood- und lokalen Einspielergebnissen in praktisch jedem Geschäftsumfeld erfolgreich sein kann. Es wird immer deutlicher, dass die Zukunft des Kinogeschäfts bei IMAX liegt, da die Zuschauer eine wachsende Vorliebe für das erstklassige IMAX-Erlebnis® zeigen, unser Marktanteil robust bleibt und unser Netzwerk und Content-Portfolio in den vielversprechendsten internationalen Wachstumsmärkten für das globale Kino expandiert."Auch das dritte Quartal verspricht gut zu werden: "Das vergangene Wochenende zeigt den Paradigmenwechsel beim Kinobesuch, da IMAX mit einem Trio von Hollywood- und lokalen Kinostarts – angeführt von der atemberaubenden Leistung von «Oppenheimer» – einen starken zweistelligen Marktanteil erzielte und dem Unternehmen eines der besten Wochenenden aller Zeiten an den weltweiten Kinokassen bescherte. Wir sind zuversichtlich, dass wir unser Wachstum bei den weltweiten Besucherzahlen, den Systemverträgen, den Installationen und dem bereinigten EBITDA bis 2023 fortsetzen werden. Und das beschleunigte Tempo bei Systemverträgen und Installationen, das wir in diesem Jahr weltweit beobachten, ist ein sehr positiver Indikator für das langfristige Wachstum unseres Geschäfts."