Amazon setzt «Culpa Mia» fort

Die spanische Eigenproduktion des Online-Versandhandels kommt von Domingo González.

Nach dem weltweiten Erfolg von «Culpa Mia – Meine Schuld» kündigt Prime Video die Produktion der Fortsetzungenundan. Der Film basiert auf der Bestseller-Trilogie „Culpables“ von Mercedes Ron und gehörte in über 190 Ländern zu den zehn meistgesehenen Titeln, darunter in den USA, Großbritannien, Australien, Indien, Argentinien und Frankreich. Die Fortsetzungen «Culpa Tuya – Deine Schuld» und «Culpa Nuestra – Unsere Schuld» werden bei Prime Video in mehr als 240 Ländern und Territorien für Prime-Mitglieder verfügbar sein.«Culpa Tuya – Deine Schuld» und «Culpa Nuestra – Unsere Schuld» bringen Nicole Wallace («Skam España», «Parot») und Gabriel Guevara («Mañana es hoy», «Hit») in den Rollen von Noah und Nick zurück. Die Liebe zwischen Noah und Nick scheint trotz der Versuche ihrer Eltern, sie auseinander zu bringen, unzerstörbar zu sein. Doch sein Job und ihr Eintritt ins College öffnen ihr Leben für neue Beziehungen. Als eine rachsüchtige Ex-Freundin und Nicks Mutter mit unklaren Absichten auftauchen, wird nicht nur ihre Beziehung, sondern auch die Familie Leister in ihren Grundfesten erschüttert. Wenn so viele Menschen nur darauf aus sind, eine Beziehung zu zerstören, kann es dann wirklich gut gehen?Regie bei «Culpa Tuya – Deine Schuld» und «Culpa Nuestra – Unsere Schuld» führt Domingo González, der neben Sofía Cuenca auch wieder als Drehbuchautor fungiert. Produziert wird der Film von Pokeepsie Films (Banijay Iberia) («Veneciafrenia») mit Álex de la Iglesia und Carolina Bang als Produzenten.