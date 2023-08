Vorwurf der Vergewaltigung in Köln!

Soap-Check

Max flirtete bei «Köln 50667» mit seiner Nachhilfeschülerin, doch nun wirft sie ihn unsittliches Verhalten vor. Was stimmt wohl?

Nachdem die Klage fallengelassen wurde, versucht Anette die Spedition aus der Krise zu führen. Malte will sie unterstützen, aber Anette will seine Hilfe nicht. Doch Malte lässt nicht locker und als er Anette an ihre gemeinsame Zeit erinnert, bröckelt ihre Gegenwehr. Jorik möchte mehr über Amelies Familie erfahren und schlägt einen Trip nach Paris vor. Amelie lehnt schroff ab, denn sie will Jakobs Geheimnis wahren. Doch da taucht plötzlich Nicos auf und will mit ihr ausgerechnet über Jakob reden. Simon ist geschockt, dass Doris ihre Entwürfe klauen wollte. Auch Bodo Maria Steeb missfällt Doris' Verhalten und er gibt ihr einen Korb. Doch in Simons Start-up will der Modeexperte noch nicht investieren. Simon ist enttäuscht, bis die erste Bestellung für "Fair Underwear" eingeht.Nach Alexandras Zurechtweisung träumt Nicole mehr denn je davon, sich mit einem eigenen Café selbstständig zu machen. Nachdem sie auch noch erfahren hat, dass Helene Andrés Anteile am "Liebling" verkauft, ist sie hin- und hergerissen. Letztlich hört sie auf ihr Herz und entschließt sich zum Kauf. Yvonne kommt durch Greta auf die Idee einer Karma-Reinigung, die ihre Diagnose positiv beeinflussen soll. Zwar bessert sich dadurch tatsächlich Yvonnes Laune, ihr Verhalten führt gleichzeitig aber zu Irritationen in ihrem Umfeld, die sie vor allem bei Erik nicht ganz ausräumen kann. Hildegard erzählt Alfons, dass sie Nicole bei deren Café-Traum am liebsten finanziell unterstützen würde. Alfons sieht das kritisch, da er ungern für jemanden, den sie beide kaum kennen, ihre gemeinsamen Ersparnisse opfern möchte. Als er dann erfährt, dass Nicole das Café tatsächlich gekauft hat, sucht er das Gespräch mit Hildegard.Hubert bittet seine Familie, für ihn zu entscheiden, ob er die OP machen soll. Können sie ihm diese schwierige Entscheidung abnehmen? Doro muss befürchten, dass Gregors Päckchen in ihrer Abwesenheit geklaut wurde. Kann sie die Konsequenzen ihrer Unzuverlässigkeit wieder ausbügeln? Weil Joseph in der Metzgerei einspringt, können Annalena und Mike ihren Urlaub vorbereiten. Doch ist der alte Brunnerwirt seiner Aufgabe wirklich gewachsen?Mit der drohenden Gefängnisstrafe vor Augen will Stella einfach nur ihr Leben genießen. Aber den Plan hat sie ohne Paco gemacht. Ute setzt es zu, dass Benedikt Dominics und Evas Notlage eiskalt ausnutzt. Wird sie sich dennoch an ihr Versprechen halten und ihn unterstützen? Als die Freunde sich weigern, ihr beim Betrug zu helfen, muss Britta sich notgedrungen zwischen dem Shooting und Roberts Angelwettbewerb entscheiden.Maximilian wird schmerzlich daran erinnert, was er verloren hat. Genau wie für Justus wird es für ihn Zeit, loszulassen. Isabelle fühlt sich isoliert. Als Imani ihr die Möglichkeit bietet, sich wieder freundschaftlich anzunähern, zögert sie. Simone sagt in Sorge um ihre Tochter Jenny eine Verabredung mit Daniela ab. Als die den Grund für die Absage erfährt, zeigt sie Simone ihre persönliche Art der Ablenkung.Carlos streckt die Nachtclubrechnung aus eigener Tasche vor, in der Annahme, dass W&L für die Kosten aufkommen wird. Mit Selbstsicherheit überreicht er Tobias die Quittung. Doch der sieht nicht ein, dafür aufzukommen. Yvonne bekommt einen Patienten, der sich auf den ersten Blick als Querulant erweist. Nicht nur, dass er nicht zu ihrer Behandlung erscheint, er hat auch noch sein Haustier ins Krankenhaus geschmuggelt, das nun verschwunden istAus dem Flirt mit seiner Nachhilfeschülerin Jacky ist für Max ein Albtraum geworden. Sie bezichtigt ihn schließlich der Vergewaltigung. Max‘ Schwester Emma kann das immer noch nicht fassen. Am liebsten würde sie am nun anstehenden ersten Schultag nach den Ferien zu Hause bleiben. Sie hat überhaupt keine Lust auf die Lästereien der anderen. Letztlich traut sich Emma aber doch in die Schule. Dort muss sie allerdings schon bald erkennen, dass ihre Sorgen alles andere als unberechtigt waren. Irgendwann reicht es ihr. Es kommt zu einem Eklat.Obwohl seine Herzoperation ansteht, lässt Joe der Gedanke nicht los, dass Bruno ihm etwas verheimlicht. Darum will er sich noch vor der OP die Buchhaltung im Möllers vornehmen. Während nun Bruno energisch seine Flucht vorbereitet, sieht Joe beim Durchsehen der Unterlagen seine schlimmsten Erwartungen übertroffen: Bruno hat den Laden benutzt, um im großen Stil Geld zu waschen! Fassungslos will Joe seinen Bruder daraufhin zur Rede stellen, muss jedoch zerknirscht zur Kenntnis nehmen, dass er zu spät kommt. Bruno ist nämlich längst über alle Berge. Als er ihm hinterherjagen will, hat Peggy ein für alle Mal genug und setzt Joe entschlossen die Pistole auf die Brust. Er soll endlich seinen OP-Termin wahrnehmen! Andernfalls ist sie weg.