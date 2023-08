Quotencheck

ProSieben Maxx startete die erste Staffel der Animie-Serie, die in Japan schon im Jahr 2011 ausgestrahlt wurde.

Bereits im Jahr 2004 veröffentlichte das Magazin „Shōnen Jump“ die ersten Geschichten von «D.Gray-man». Insgesamt gibt es inzwischen 28 Ausgaben der japanischen Reihe, die von der Zeichnerin Katsura Hoshino kreiert wurde. Im Jahr 2016 wurde eine zweite Anime-Serie mit 13 Folgen gestartet, ProSieben setzte nun aber erst einmal auf die erste Staffel von «D.Gray-man», die im Jahr 2006 bei TY Tokyo debütierte und schließlich beim Pay-TV-Sender Animax Premiere haben.Das Format handelt von einer altnativen Welt im 19. Jahrhundert, in der junge Allen Walker zu einem Exorzisten wurde. 0,12 Millionen Menschen ab drei Jahren ließen sich am Freitagabend, des 9. Junis, um 22.15 Uhr auf die Geschichte ein, die nur 0,6 Prozent Marktanteil holte. Bei den Werberelevanten sicherte sich ProSieben Maxx mit 0,8 Millionen aber gute zwei Prozent.Die zweite Geschichte, die um 22.45 Uhr lief, fesselte die Zuschauer. 0,13 Millionen Menschen ab drei Jahren waren davon, wovon 0,10 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren alt waren. Das hatte zur Folge, dass die Marktanteile deutlich wuchsen: 0,8 Prozent bei allen sowie 2,4 Prozent bei den Werberelevanten. Die vierte und letzte Folge hatte zwar weniger Zuschauer, kletterte bei den Umworbenen allerdings auch auf 2,7 Prozent.In der zweiten Woche startete ProSieben Maxx bereits um 21.45 Uhr mit dem Marathon durch, doch da waren 0,12 Millionen Zuschauer – man sendete gegen die Konkurrenz und kam nur auf einen halben Prozentpunkt. Zum Glück gehörten fast alle Zuschauer zur Zielgruppe (0,11 Millionen), sodass man sich 2,1 Prozent Marktanteil schnappte. Die zweite Folge erreichte dagegen nur noch 1,7 Prozent, ehe die zwei übrigen Geschichten noch auf zwei und 2,7 Prozent kamen.Stark startete man in die dritte Woche, in der Folge neun lief. Diese erreichte auf dem 22.30 Uhr-Slot 0,18 Millionen Zuschauer, sodass die Serie ein Prozent Marktanteil holte. Mit 0,14 Millionen Umworbenen waren sogar 3,8 Prozent dabei. Die 23.50-Uhr-Episode sicherte sich sogar 4,2 Prozent Marktanteil. «D.Gray-man» sprach sich scheinbar herum, in der vierten Woche waren bei den letzten zwei Folgen sogar 5,4 und 6,5 Prozent Marktanteil drin.Einen deutlichen Absturz der Reichweiten erlebte das Format am 7. und 14. Juli. Nur einmal waren mehr als 0,09 Millionen Zuschauer ab drei Jahren dabei, die Marktanteile sackten ebenfalls ab. Doch im Durchschnitt liest sich das Ergebnis prima: «D.Gray-man» sahen 0,12 Millionen Menschen ab drei Jahren und brachte mittelmäßige 0,8 Prozent. Bei den Umworbenen standen 0,09 Millionen auf der Uhr, das bedeutete fantastische 2,7 Prozent.