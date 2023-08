Rundschau

Netflix startet die zweite Staffel von «Heartstopper» und begeistert die Zuschauer. Das Finale von «The Witcher» lässt dagegen die Fans kalt.

«Heartstopper» (Staffel 2 seit 3. August bei Netflix)

«The Witcher» (Staffel 3, Teil 2 seit 28. Juli bei Netflix)

«Twisted Metal» (seit 27. Juli bei Peacock)

«Good Omens» (seit 28. Juli bei Amazon)

«Mood» (seit 21. Juli in der ZDFmediathek)

Prüfungen, eine Klassenfahrt nach Paris und der Abschlussball stehen auf dem Programm. Im Leben, der Liebe und der Freundschaft erwarten Nick und Co. neue Herausforderungen.Die Vorsehung führte sie zusammen. Gefährliche Mächte wollen sie auseinanderbringen. Während auf dem Kontinent Krieg droht, tun Geralt und Yennefer alles, um Ciri zu beschützen.Ein fauler Außenseiter ohne Erinnerung an seine Vergangenheit erhält die Chance auf ein besseres Leben, wenn er in einer postapokalyptischen Einöde ein Paket ausliefern kann.Die zweite Staffel von «Good Omens» taucht in gänzlich neue Geschichten ein, die über das ursprüngliche Quellenmaterial des Romans hinausgehen, und folgt weiter der außergewöhnlichen Freundschaft zwischen Erziraphael (Michael Sheen), einem pingeligen Engel und Händler seltener Bücher, und dem schnelllebigen Dämon Crowley (David Tennant). Nachdem sie seit dem Anfang auf der Erde waren und die Apokalypse vereitelt wurde, leben Erziraphael und Crowley wieder ganz normal unter den Sterblichen in Londons Soho, als ihnen ein unerwarteter Bote ein überraschendes Geheimnis eröffnet.Sängerin Sasha (Nicôle Lecky) lernt in London Influencerin Carly und mit ihr eine Welt voller Glanz und Glamour kennen. Im erotisch-schillernden Nachtleben verliert Sasha ihren Traum aus den Augen.