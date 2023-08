Clooney, Streep & Co. spenden Millionen

Kino-News

Mit dem Geld der Stars sollen die Streikkassen aufgefüllt werden.

Courtney B. Vance, seines Zeichens Präsident der SAG-AFTRA Foundation, teilte am Mittwoch mit, dass über 15 Millionen US-Dollar für die Streikkassen gespendet wurden. Die hohen Summen kommen zum großen Teil von zahlreichen Prominenten, die eine deutliche Summe bezahlt haben. Der «Lovecraft Country»-Darsteller dankte den Unterstützern."Die Unterhaltungsindustrie befindet sich in einer Krise, und die SAG-AFTRA-Stiftung bearbeitet derzeit mehr als das 30-fache der üblichen Zahl von Anträgen auf Soforthilfe. Allein in der letzten Woche haben wir 400 Anträge erhalten", sagte Vance in einer Erklärung zu den Spendenbemühungen der letzten drei Wochen. "Es ist eine gewaltige Herausforderung, aber wir sind fest entschlossen, sie zu meistern"."Ich habe an unsere Gemeinschaft appelliert, sich daran zu erinnern, wie schwer es war, und die Reaktion, ihren Künstlerkollegen zu helfen, war unglaublich, unmittelbar und herzerwärmend", sagte Vance. George und Amal Clooney, Luciana und Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, Nicole Kidman, Jennifer Lopez und Ben Affleck, Ryan Reynolds und Blake Lively, Julia Roberts, Arnold Schwarzenegger, Meryl Streep und Oprah Winfrey haben jeweils mindestens eine Million US-Dollar gespendet.