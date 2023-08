Hochrechnung: «Teenage Mutant Ninja Turtles» debütiert mit 35 Millionen US-Dollar

Kino-News

Die Fortsetzung des Warner Bros.-Blockbusters «Meg» braucht sich nicht zu verstecken.

Am Wochenende startet in den Vereinigten Staaten von Amerika die Paramount-Pictures-Produktion, der voraussichtlich zwischen 35 und 45 Millionen US-Dollar einspielen soll. Allerdings wird er nicht den Blockbuster «Barbie» entthronen, der Film von Warner Bros. Pictures wird wohl weiterhin an der Spitze stehen. Dennoch wurde «Turtles» verlängert und eine Paramount+-Serie angekündigt.Der Film «Barbie» könnte wohl am Wochenende weitere 50 Millionen US-Dollar einspielen. Allein in den Vereinigten Staaten von Amerika hat der Blockbuster schon 381,6 Millionen US-Dollar Umsatz erwirtschaftet und ist damit das Werk mit den zweithöchsten Umsätzen des Jahres. Die «Turtles» spielten immerhin schon fast vier Millionen US-Dollar mit Vorpremieren ein.Der zweite Teil von «The Meg» soll wohl 25 bis 30 Millionen US-Dollar in die Kassen von Warner Bros. Pictures spielen. Die Regiearbeit von Ben Wheatley, die erneut mit Jason Statham besetzt ist, kostete 130 Millionen US-Dollar. Der Film erreichte in der Pandemie 145 Millionen US-Dollar allein in den USA, international kamen weitere 530 Millionen US-Dollar hinzu.