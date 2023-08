Netflix enthüllt «Mask Girl»-Trailer

International

In der südkoreanischen Fernsehserie spielen Ahn Jae-hong und Yeom Hy-ran die Hauptrollen.

Vor der mit Spannung erwarteten Premiere auf Netflix am 18. August, startet die neue Seriemit einem neuen Trailer. Der Zusammenschnitt fesselt die Aufmerksamkeit des Zuschauers von Anfang an. Die Hauptfigur Kim Mo-Mi gesteht ihre Sünden mit einer schaurigen Stimme ein. Was folgt, ist eine Achterbahnfahrt durch Mo-Mis Leben, von ihrem bescheidenen Leben als Büroangestellte über ihre Karriere als beliebtes Cam-Model bis hin zur Gefangenen Nummer 1047, die reumütig erscheint, aber von der Flucht träumt.In einer beeindruckenden Talentschau stellen drei Schauspieler – Ko Hyun-Jung, Nana und ein neues Talent, das noch bekannt gegeben wird – Kim Mo-Mi in verschiedenen Phasen ihres Lebens dar. Jeder Schauspieler verleiht der Figur, die sich im Laufe der Serie wandelt, eine ganz eigene Note.Regisseur Kim Yong-Hoon beschreibt diese Figuren als "verletzte, ausgegrenzte Individuen", die alle in das Netz eines mysteriösen Mordes verstrickt sind. Die verschwimmenden Grenzen zwischen Gut und Böse schaffen eine fesselnde Erzählung voller Zweideutigkeit.