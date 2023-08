«Miseducation» startet Mitte September

International

In der neuen südafrikanischen Fernsehserie muss sich Mbali Hadebe beweisen.

Welcome to Makhanda University. Where the rules are simple: Eat or be eaten! #Miseducation, coming soon. pic.twitter.com/ware7Jau4a — NetflixSA (@NetflixSA) August 2, 2023

Mbali Hadebe (Buntu Petse) steht auf der Abschussliste, nachdem die Polizei ihr Haus durchsucht und das Vermögen ihrer Familie beschlagnahmt hat, weil ihre Mutter Brenda Hadebe (Baby Cele) korrupte politische Geschäfte gemacht hat. Peinlich berührt flieht Mbali an die Grahamstown University in Makhanda, wo sie versucht, sich neu zu erfinden und dem korrupten Erbe ihrer Mutter zu entkommen. Die erste Staffel startet am Freitag, den 15. September 2023.Nichts an Mbali ist einfach – auch nicht ihre Strategie zur Neuerfindung. Sie fährt das Campus-Taxi, tritt in der Campus-Klatschsendung „The Spill“ von Raeesah (Nicole Bessick) auf und leitet sogar eine SRC-Kampagne. Auf ihrem Weg zurück an die Spitze wird Mbali von ihrer neuen Außenseiter-Truppe, Jay (Prev Reddy) und Natalie (Micaela Tucker), ermutigt und inspiriert. Und die SRC-Kampagne, die sie leitet? All das wird inspiriert von der Campus-Rudermeisterin, dem lokalen Hottie und nun dramatischen Situationskomiker Sivu Levine (Lunga Shabalala), der gegen den altgedienten Präsidenten, den langjährigen Campus-Aktivisten alias "Genosse" Caesar (Mpho Sebeng) und den Hotep-Verschwörungstheoretiker Mubarak (Ebenhazer Dibakwane) antritt.«Miseducation» wird von Burnt Onion Productions produziert, der Firma, die hinter Afrikas größter Weihnachtsserie «How To Ruin Christmas» steht. Rethabile Ramaphakela, Schöpfer von «Miseducation» und Creative Director von «Burnt Onion», sagte: "Wir freuen uns darauf, dass Südafrika und die ganze Welt unser neuestes Comedy-Drama zu sehen bekommen, das wir mit Netflix entwickelt haben. Diesmal handelt es sich um eine Teenager-Komödie über das Leben an der Uni. Die Sache mit der Uni ist, dass alles möglich ist. Und wo alles geht, ist das Chaos nicht weit... Wenn dann noch ein paar Teenager in einer sehr kleinen südafrikanischen Stadt versuchen, die Probleme der Welt in ihrer eigenen, isolierten und selbstverliebten Welt zu lösen, dann werden die Wachstumsschmerzen plötzlich noch schmerzhafter. Wir sind dankbar für die Möglichkeit, mit Netflix zusammenzuarbeiten, um einzigartige südafrikanische Geschichten zu erzählen, die wir in die Welt tragen können. «Miseducation» verspricht eine unkonventionelle und lustige Comedy-Drama-Serie zu werden, mit einem bunten Haufen bunter Charaktere, die einfach nur versuchen, das Leben zu meistern.“