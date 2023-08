1,79 Millionen Zuschauer sehen Brasilien-Aus

Quotennews

Unerwartet trennten sich Jamaika und Brasilien torlos, so dass das jamaikische Team nun ins Achtelfinale einzieht.



Ab 9.00 Uhr zeigte Das Erste das Aufeinandertreffen von Südafrika und Italien in Gruppe G der FIFA Frauen-WM. Südafrika besiegte das italienische Team mit 3:2 und sicherte sich somit den Einzug ins Achtelfinale. Dort muss das Team am kommenden Sonntag gegen die Niederlande ran. 1,26 Millionen Fernsehende ließen sich diese Partie nicht entgehen, was zu einem hervorragenden Marktanteil von 23,8 Prozent führte. Bei den 0,13 Millionen Jüngeren waren ebenfalls sehr starke 15,1 Prozent möglich.Ab 12.00 Uhr stand dann die Gruppe F im Fokus, wo sich Jamaika und Brasilien torlos trennten. Das bedeutete jedoch das erste Vorrunden-Aus für Brasilien seit 1995, während Jamaika als Gruppenzweiter ins Achtelfinale einzieht. Dies hatten 1,79 Millionen Zuschauern verfolgt. Somit verbuchte Das Erste eine ausgezeichnete Quote von 22,1 Prozent. Die 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährigen hatten sich zudem auf einen Marktanteil von 14,0 Prozent gesteigert.In einem Testspiel im Rahmen der Audi Summer Tour traf der FC Bayern München gestern in Singapur auf den FC Liverpool. Das torreiche Spiel entschieden die Bayern in der ersten Minute der Nachspielzeit mit einem 4:3 schließlich noch für sich. RTL übertrug die Partie ab 13.25 Uhr. Während zu Beginn 0,66 Millionen Interessente mit von der Partie waren, steigerte man sich in der zweiten Halbzeit auf 1,15 Millionen Fußballfans. Dies spiegelte sich in einem starken Marktanteil von 12,2 Prozent weiter. Bei bis zu 0,21 Millionen Umworbenen kamen zudem hohe 15,5 Prozent zustande.