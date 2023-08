Sat.1 startet weitere «99»-Staffel noch im Spätsommer

TV-News

Der Sendeplatz am Montagabend bleibt für die Fabiola-Produktion erhalten.

Nachdem die ersten beiden Staffel der Gameshowjeweils im Hochsommer am Freitagabend gesendet worden waren, schob Sat.1 die dritte Staffel Produktion aus dem Hause Fabiola bereits im Frühjahr dieses Jahres nach – inklusive Sendeplatzwechsel. Dies zahlte sich allerdings nicht aus: Im Schnitt entschieden sich 1,04 Millionen Fernsehende für die dritte Staffel, was sich in einem annehmbaren Marktanteil von 4,0 Prozent widerspiegelte. Im Jahr zuvor hatten 1,12 Millionen Zuschauer noch zu einer Quote von 5,3 Prozent geführt. Die Zielgruppe war bei den neusten Folgen durchschnittlich mit 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährigen vertreten. Das Resultat waren hier passable 6,3 Prozent Marktanteil. Die Sehbeteiligung war im Vorjahr noch auf 9,6 und 2021 sogar auf 11,0 Prozent beziffert worden.Sat.1 hält aber weiterhin an der von Florian Schmidt-Sommerfeld und Melissa Khalaj moderierten Sendung fest und zeigt ab dem 21. August die vierte Staffel. Damit bleibt auch der Sendeplatz am Montagabend um 20:15 Uhr unverändert. Bei «99» treten 100 Kandidaten in insgesamt 99 Spielrunden gegeneinander an, wobei der Letztplatzierte einer jeden Runde ausscheidet. Am Ende gewinnt der letzte übrig gebliebene Kandidat ein Preisgeld von 99.000 Euro.Im Anschluss an die fast dreistündige Show zeigt Sat.1 ebenfalls eine Gameshow:. Bei der bis 1:30 Uhr gesendeten Promi-Variante handelt es sich allerdings um eine Wiederholung. Zu sehen gibt es das Eltern-Kind-Spezial, das im Februar 2023 gesendet wurde. Moderator Daniel Boschmann begrüßte Mariella Ahrens, Tina Ruland, Janine Kunze und Thorsten Legat als Gäste, die mit ihrem Nachwuchs um Bestleistungen pokerten. Die Ausgabe verfolgten damals knapp eine Million Menschen, was Sat.1 in der Zielgruppe solide 6,7 Prozent einbrachte.