«kraNK» wandert von Sky zu ZDFneo

TV-News

Anfang des Jahres hatte Sky die Serie angekündigt, mittlerweile das Serien-Geschäft aber eingestellt. Nun sichert ZDFneo die Zukunft der Produktion und damit 200 Menschen den Arbeitsplatz.

„Im Falle eines Produktionsstopps hätten 200 Personen für die zweite Jahreshälfte neue Beschäftigungen suchen müssen“, erklärte Henning Kamm, Geschäftsführer der Real Film Berlin, im Zusammenhang mit seiner Serien-Produktion(ehemals «kraNK Berlin»), die von Sky im Februar angekündigt worden war. Der Pay-TV-Sender zog seinem Serien-Geschäft in der Zwischenzeit bekanntlich den Stecker, sodass die Zukunft einzelner Formate ungewiss war. Dass sich die angesprochenen 200 Personen nun keine neue Beschäftigung sorgen müssen, dafür sorgt nun das ZDF , dass «kraNK» (Arbeitstitel) für den Spartensender ZDFneo übernommen hat.Die Serie erzählt vom Alltag in der Notaufnahme des Krankenhauses Neukölln, einer der härtesten Kliniken Deutschlands. In den Hauptrollen sind unter anderem Haley Louise Jones, Slavko Popadic, Şafak Sengül, Aram Tafreshian und Bernhard Schütz zu sehen. Die Dreharbeiten sollen am Montag, 21. August, in Berlin beginnen. Die Bücher stammen von Headautor Samuel Jefferson und seinem Team, nach denen Fabian Möhrke und Alex Schaad Regie führen. «KraNK» ist eine Ko-Produktion von Real Film Berlin und Violet Pictures UG. Die Produzenten sind Alexis von Wittgenstein, Geschäftsführer von Violet Pictures, und Hennig Kamm.„Wir besetzen das Genre Drama gezielt für junge Zielgruppen“, erklärt ZDFneo-Senderchefin Jasmin Maeda zur «kraNK»-Übernahme, die für den gesamten DACH-Raum gilt. „Neben «Push» und «This is going to hurt» gelingt es mit der spannenden Ensemble-Serie «KraNK», unser Portfolio weiter auszubauen.“