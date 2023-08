True-Crime-Wochen: ZDFinfo befasst sich mit «Schuld & Sühne»

TV-News

In der Sendung «Schuld & Sühne» rekonstruiert Journalistin Paulina Krasa Kriminalfälle, die etwas über die Gesellschaft verraten sollen.

Der ZDF-Spartenkanal ZDFino hat zwischen dem 2. und 21. September die „True-Crime-Wochen“ ausgerufen und zeigt in dieser Zeit insgesamt 18 Erstausstrahlungen aus dem beliebten Genre. Insgesamt stehen sechs Reihen auf dem Programm, darunter auch der von Paulina Krasa präsentierte Zweiteiler, der am Freitag, 15. September ab 20:15 Uhr an einem Stück gesendet wird. Darin rekonstruiert die Journalistin und Podcasterin wahre Verbrechen und berichtet über deren gesellschaftlichen Hintergründe. Sie ist auf der Suche nach den Quellen der Gewalt und der Motivation der Täter.Im ersten 45-minütigen Fall, der den Titel „Der vergessene Rentner“ trägt, geht es um Heinz N., der zehn Jahre zerstückelt in seiner Tiefkühltruhe lag, ohne dass er ernsthaft vermisst worden wäre. Nur seinem Nachbar fällt sein Verschwinden auf. Immer wieder beschwert er sich bei der Hausverwaltung und der Polizei über einen muffigen Geruch aus der Wohnung des Rentners. Erst im Januar 2017 hört ein junger Streifenpolizist dem Nachbarn richtig zu und lässt die Wohnung des Rentners öffnen und findet so die Leiche in der Kühltruhe. Ein Verdächtiger gibt zwar die Zerstücklung des Körpers zu, nicht aber den Mord an sich. Die Ermittlungen der 8. Berliner Mordkommission bringen einen perfiden Plan zutage und stoßen auf einen weiteren unentdeckten Fall. Folge zwei, gesendet um 21:00 Uhr, erzählt von einem Femizid an einem einsamen Strand im Urlaub in Portugal. Im Mittelpunkt von „Falle im Paradies“ steht Georgina, deren Leiche 2010 an einem einsamen Strand in Portugal aufgefunden wird. Ihre kleine Tochter ist zu diesem Zeitpunkt spurlos verschwunden. Gunnar, der Vater des Kindes, ist auf der Flucht vor der Polizei. Ermittler und Experten rekonstruieren den Fall „Georgina“ und gehen der Frage nach, wie ein ganz unauffälliger Mann plötzlich zum Mörder seiner Ex-Freundin wird, denn Gunnar wollte nach einer längeren Affäre mit Georgina nichts vom gemeinsamen Kind wissen, überredete sich aber plötzlich zum gemeinsamen Urlaub. Er ist in einer festen Beziehung und das Kind der lebendige Beweis für seine Affäre. Die beiden Folgen stehen bereits ab dem 7. September in der ZDFmediathek zum Streamen bereit.Den Anfang der „True-Crime-Wochen“ macht die zweiteilige Dokuvon Harvey Lilley, der am 2. September ab 20:15 Uhr ausgestrahlt wird (25. August in der ZDFmediathek). Erzählt wird die wahre Geschichte der Peaky Blinders, die in den 1870er-Jahren ihr Unwesen in Birmingham trieben. Der Doku-Zweiteiler enthüllt die historischen Hintergründe der Kultgangster von ihrem Aufstieg bis zu ihrem Niedergang.Am 7. September um 11:30 Uhr folgt die 45-minütige Dokuvon Britta Marks und Maurice Philip Remy, in der es um eine junge Gastwirtin und Mutter aus Franken geht, die spurlos verschwindet. Die Polizei findet die Hochzeitsschuhe und Dessous der Vermissten im seichten Wasser. Eine Woche später folgt die siebenteilige Serie, die ab 5:15 Uhr ausgestrahlt wird. Die letzte Folge beginnt um 12:00 Uhr. Geschildert werden spektakuläre Mordfälle, die Katalonien erschüttert haben. Die Reihe gibt Einblicke in die Arbeit der noch jungen katalanischen Polizei Mossos d'Esquadra.Am 16. September ist die Ausstrahlung vonvon Ronja Henke und Bernd Reufels geplant. In dieser Folge, die von Psychologin Katinka Keckeis und Profiler Axel Petermann aufbereitet wird, geht es um eine junge Frau, die am 2. Oktober 2003 verschwindet. Es gibt weder eine Nachricht noch Hinweise auf ein Verbrechen. Das letzte Lebenszeichen: ein Telefonat mit einer Freundin. Den Abschluss bildet die sechsteilige Doku-Serie, die am 21. September ab 8:30 Uhr von den Fällen Steven Avery, Amy Fisher, Gary Ridgway, Rodney Alcata und Susan Smith erzählt.