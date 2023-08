Netflix feiert zehn Jahre persönliche Profile

Vermischtes

Das Unternehmen bietet bereits seit einer Dekade unterschiedliche Nutzungsprofile an.

„Vor zehn Jahren hat uns diese Aussage dazu veranlasst, Profile auf Netflix einzuführen und unseren Mitgliedern eine neue Möglichkeit zu eröffnen, ihre Lieblingssendungen und -filme zu genießen. Damals wollten wir ein Problem lösen, das fast alle Mitglieder hatten. Sie möchten etwas auf Netflix ansehen, aber Ihre Homepage wurde von Ihrem gruseligen Ehepartner oder Ihren YA-begeisterten Teenagern in Beschlag genommen“, teilte Netflix im hauseigenen Blog mit.Diese Funktion hat eindeutig den Nerv der Zeit getroffen, fast alle Streamingdienste weltweit arbeiten mit verschiedenen Nutzungskoten zusammen. Profile ermöglichen Ihnen eine persönlichere Erfahrung mit speziell empfohlenen Serien und Filmen. Und was noch wichtiger ist: Profile bieten mehr Auswahl und Kontrolle (mit Funktionen wie Autoplay, Untertiteln und mehr), so dass man ganz einfach entscheiden können, was Sie als Nächstes sehen möchten.„Und das war erst der Anfang. Wir bei Netflix sind immer auf der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten, und so haben wir kurz darauf Kinderprofile eingeführt, um Netflix für unsere jüngeren Zuschauer sicher und unterhaltsam zu machen und Eltern die Möglichkeit zu geben, geeignete Altersfilter einzusetzen“, so Netflix. Außerdem wurden neue, witzige Möglichkeiten geschaffen, Fangemeinde mit Icons zu vertiefen, die auf Ihren Lieblingscharakteren von Netflix basieren, wie z. B. Eleven aus «Stranger Things» oder die Truham Grammar School Kids aus «Heartstopper».